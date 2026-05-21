Акциите на Samsung поскъпнаха след сделка с профсъюза

Цената на акциите на Samsung Electronics скочи в четвъртък, след като компанията сключи споразумение в последния момент с профсъюза си, за да предотврати стачка. Условията, включващи бонуси от около 416 хил. долара за някои работници, обаче предизвикаха известна загриженост, предава Ройтерс.

Планираната 18-дневна стачка на около 48 хил. членове на профсъюза вече е отложена, а споразумението, постигнато с посредничеството на правителството, ще бъде подложено на гласуване между 22 и 27 май. Лидерът на профсъюза заяви, че очаква то да бъде ратифицирано.

Сделката предизвика облекчение в цяла Южна Корея. Samsung формира около една четвърт от износа на страната и се очакваше планираната стачка да нанесе значителни щети на икономиката и да засегне глобалното предлагане на чипове, ако се осъществи.

Акциите на Samsung поскъпнаха с 8,5%, а индексът KOSPI с 8,4%.

Специални бонуси, предимно в акции

Рю Йонг-хо, старши анализатор в NH Investment & Securities, заяви, че макар инвеститорите да са облекчени, че стачката изглежда е била предотвратена, споразумението не е изцяло положително, тъй като е довело до значително по-високи разходи за труд.

От положителна гледна точка за Samsung, планът да се изплащат бонуси за резултати в акции, а не в брой, би могъл да намали непосредствената финансова тежест върху компанията, добави той.

Искането на синдиката 15% от оперативната печалба да се разпределят за бонуси също беше отхвърлено.

Според профсъюза съгласно споразумението се очаква Samsung да задели около 10,5% от оперативната си печалба за специални бонуси за отдела за чипове, който обхваща дейностите по производството на чипове за памет и логически чипове.

Документ показва, че тези бонуси ще бъдат изплащани в акции на компанията за период от най-малко 10 години и при условие че подразделението за чипове постигне годишна оперативна печалба от над 200 трлн. вона (135 млрд. долара) от 2026 до 2028 г. и 100 трлн. вона от 2029 до 2035 г.

Работник в производството на чипове за памет с основна заплата от 80 млн. вона, например, се очаква да получи бонус от около 626 млн. вона или 416 хил. долара тази година, изплатен предимно в акции, заяви източник от синдиката, пожелал да остане анонимен.

В писмо, видяно от Ройтерс, шефът на отдела за чипове в Samsung Electronics, Джун Йонг-хюн, призова персонала да „остави зад гърба си този период на конфликти“ и да се обедини, за да укрепи глобалната конкурентоспособност и дългосрочния растеж на компанията.