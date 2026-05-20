40 сделки за ден: Как Тръмп шокира Wall Street с активност за десетки милиони долари

Последните финансови данни на американския президент Доналд Тръмп показват, че той или неговите инвестиционни съветници са осъществили над 3700 сделки през първото тримесечие на стойност десетки милиони долари, включително с акции на водещи компании, които имат отношения с неговата администрация, пише Bloomberg в материал.

Трансакциите, описани в над 100 страници документи, подадени в четвъртък до службата за етични въпроси, изброяват покупки и продажби в широк диапазон, което затруднява изчисляването на точната им стойност. Но обемът на търговията – повече от 40 на ден за период от три месеца – се откроява толкова, колкото и потенциалната стойност в долари.

„Това е безумно количество сделки“, посочва в интервю Матю Тътъл, главен изпълнителен директор на Tuttle Capital Management По думите му това прилича по-скоро на нещо, направено от хедж фонд с алгоритъм за сделки, който купува и продава ценни книжа, отколкото от лична сметка.

През първото тримесечие президентът е купил акции за поне по 1 млн. долара в компании като Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing и Costco Wholesale, според документите. Други сделки включват eBay, Abbott Laboratories, Uber Technologies, AT&T и веригата магазини Dollar Tree.

Сделките на Доналд Тръмп по брой на трансакциите според размера на сумата. Графика: Bloomberg LP

Декларираните сделки отново разпалват опасенията за конфликт на интереси, които периодично изплуват по време на президентството на Тръмп. Критиците редовно го обвиняват, че смесва служебните си задължения с бизнес интересите си. За разлика от своите предшественици Тръмп не се е отказал от активите си, нито ги е преместил в тръст с независим надзорник. Неговата обширна бизнес империя се управлява от двама от синовете му и оперира в няколко области, които съвпадат с политиките му като президент.

В същото време зетят на Тръмп Джаред Къшнър помага за управлението на инвестиции за милиарди долари за Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, като едновременно с това служи като пратеник на президента по въпроси, засягащи войната в Иран и Близкия изток като цяло.

Според говорителя на Белия дом Дейвид Ингъл президентът действа само в интерес на американската общественост и няма конфликт на интереси.

Говорителка на Trump Organization заяви по-рано, че активите на президента се управляват независимо от финансови институции на трети страни, които имат контрол върху всички инвестиционни решения, като сделките се извършват чрез автоматизирани процеси. Тръмп, членовете на семейството му и компанията му не играят роля в извършването на трансакции, каза говорителката. Те не получават предварително уведомление за търговска дейност и не предоставят никаква информация, добави тя.

Обемът на търговията надвишава всичко, което Тръмп е декларирал преди. През четвъртото тримесечие на миналата година той е осъществил 380 трансакции, предимно покупки на общински дълг, въпреки че е купил и търговски ценни книжа, според документите.

Тръмп декларира покупки на активи за първи път през август, като докладва за 690 трансакции, които е осъществил, считано от 21 януари 2025 г., денят след началото на втория му мандат. Тези трансакции, обхващащи около седем месеца, възлизат на най-малко 103,7 млн. долара

„Озадачен съм“

Данните от президента предизвикаха отново въпроси у хора на Wall Street, които останаха изненадани от обема на търговията.

„Озадачен съм“, посочва Ерик Дитън, президент и управляващ директор на The Wealth Alliance. „За над 40-те години, през които съм на Wall Street, това е необичайно количество търговия по всякакви стандарти“, допълва той. „Ще трябва да видим действителните сделки, за да се опитаме да разберем защо някой би искал да прави толкова много търговия“, добавя Дитън.

Според Адам Сархан, основател на 50 Park Investments, честотата на търговията е била „огромна“. „Това, което наистина искам да знам, е дали в края на всички тези сделки сметката е била положителна или отрицателна“, посочва той.

Тръмп е предприел редица политически ходове, които засягат листнатите компании, с които е търгувал, и редовно е взаимодействал с много от ръководителите на тези фирми. Това включва Nvidia, чиито чипове, ключови за развитието на изкуствения интелект, изискват одобрение от правителството на САЩ за продажби в чужбина.

Към последното пътуване на Тръмп в Китай по-рано този месец се присъедини главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който бе част от делегация, включваща висши мениджъри на Boeing, Citigroup и Tesla, както и други големи компании.