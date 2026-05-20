Инфлацията в еврозоната се е ускорила до 3% през април

В България тя е достигнала 6% на годишна база

13:00 | 20.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Годишният темп на инфлация в еврозоната е достигнал 3% през април в сравнение с отчетените 2,6% през март, сочат окончателните данни на Европейската статистическа служба, публикувани в сряда. Данните потвърждават експресните оценки.

През същия месец на миналата година по-рано показателят е възлязъл на 2,2%.

В същото време годишната инфлация в целия Европейски съюз (ЕС) е била 3,2% през април спрямо 2,8% през март. Година по-рано тя е възлязла на 2,4%.

Най-ниските годишни нива са отчетени в Швеция (0,5%), Дания (1,2%) и Чехия (2,1%). Най-високите годишни нива са регистрирани в Румъния (9,5%), България (6%) и Хърватия (5,4%). В сравнение с март 2026 г. годишната инфлация се е забавила в пет държави членки на блока, останала е без промяна в една и се е повишила в двадесет и една, сочат още данните на Евростат.

През миналия месец за ценовия натиск в еврозоната положително са допринесли услугите (с 1,38 процентни пункта), енергоносителите (0,99 п.п.), храните, алкохолът и тютюневите изделия (0,46 п.п.), както и неенергийните промишлени стоки (0,20 п.п.).

На заседанието си миналия месец Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти без промяна, изчаквайки да види повече данни за влиянието на войната на САЩ и Иран в Иран върху икономиката, преди да предприеме промяна. Много анализатори и инвеститори очакват паричният орган да повиши разходите по заемите, които поддържа на ниво от 2% от миналия юни, на срещата си следващия месец.

Repoman
преди 2 часа
ЕЦБ не трябва да бърза с повишаване на лихвите. Нека първо да видим дали има инфлация, дали тя реално повишава цените на стоките, или просто така му се струва на населението. Да се види дали това не е нещо много временно, за 5-10г., или ще е наистина нещо постоянно за 50г. Не трябва да се бърза, време има.
