Инфлацията в еврозоната се е ускорила до 3% през април

Годишният темп на инфлация в еврозоната е достигнал 3% през април в сравнение с отчетените 2,6% през март, сочат окончателните данни на Европейската статистическа служба, публикувани в сряда. Данните потвърждават експресните оценки.

През същия месец на миналата година по-рано показателят е възлязъл на 2,2%.

В същото време годишната инфлация в целия Европейски съюз (ЕС) е била 3,2% през април спрямо 2,8% през март. Година по-рано тя е възлязла на 2,4%.

Най-ниските годишни нива са отчетени в Швеция (0,5%), Дания (1,2%) и Чехия (2,1%). Най-високите годишни нива са регистрирани в Румъния (9,5%), България (6%) и Хърватия (5,4%). В сравнение с март 2026 г. годишната инфлация се е забавила в пет държави членки на блока, останала е без промяна в една и се е повишила в двадесет и една, сочат още данните на Евростат.

През миналия месец за ценовия натиск в еврозоната положително са допринесли услугите (с 1,38 процентни пункта), енергоносителите (0,99 п.п.), храните, алкохолът и тютюневите изделия (0,46 п.п.), както и неенергийните промишлени стоки (0,20 п.п.).

На заседанието си миналия месец Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти без промяна, изчаквайки да види повече данни за влиянието на войната на САЩ и Иран в Иран върху икономиката, преди да предприеме промяна. Много анализатори и инвеститори очакват паричният орган да повиши разходите по заемите, които поддържа на ниво от 2% от миналия юни, на срещата си следващия месец.