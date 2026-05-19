S&P отчете трета поредна сесия на спад на фона на скока в доходността на облигациите

Водещите щатски борсови индекси приключиха сесията с понижения, тъй като скокът в доходността на американските държавни ценни книжа заплаши да вкара пазара в бича траектория, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,65% до 49 363,88 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,67% до 7353,61 пункта. Това беше трета поредна сесия на понижение за индекса

Технологичният показател Nasdaq Composite изтри от стойността си 0,84%, смъквайки се до 25 870,71 пункта.

Волатилността на пазара на облигации се превърна в нов фактор, който насочва пазара към бича траектория. Доходността по 30-годишните държавни ценни книжа на САЩ достигна 5,198%, най-високото си ниво от близо 19 години. Доходността по 10-годишните американски облигации също се покачи с 6 базисни пункта до 4,687%, отбелязвайки най-високото си ниво от януари 2025 г.

Всичко това отразява поредица от доклади от миналата седмица, показващи, че инфлацията се е ускорила, тъй като войната с Иран е повишила цените на петрола. По-високите лихви по кредитните карти и ипотеките биха могли да ограничат потребителските разходи. Междувременно, покачването на лихвите би могло да ограничи дългосрочния икономически растеж.

Акциите на Google поевтиняха с 2,45%, докато тези на Amazon изтриха 2,2% от стойността си. Цената на акциите на Nvidia се понижи с малко над 1%, а книжата на Microsoft заличиха 1,5% от стойността си.

Цените на суровия петрол леко се понижиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отменя плана за атака върху Иран, след като ръководителите на три регионални сили в Близкия изток го помолиха да „се въздържи“.

Фючърсите върху американския петрол West Texas Intermediate поевтиняха с 0,82% до 107,77 долара за барел. Междувременно цената на сорт Брент се понижи с 0,65% до 111,37 долара за барел.

Доларовият индекс отчете ръст от 0,13% до 99,31 пункта.

Цената на златото се понижи с 1,52% до 4488,51 долара за тройунция.