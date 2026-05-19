Термопомпите и електромобилите може да спестят на домакинствата над 2200 евро годишно

Франция е лидер в ЕС, като домакинствата там могат да спестят впечатляващите 3070 евро годишно

12:08 | 19.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Нов анализ показва, че преходът към зелено отопление и транспорт може да намали сметките за енергия на домакинствата в Европейския съюз (ЕС) с хиляди евро всяка година, съобщава Euronews.

Анализът на датския екологичен мозъчен тръст CONCITO установява, че инвестирането в термопомпи и електрически превозни средства може да осигури икономии, равни на почти две години безплатно отопление за средностатистическо домакинство в ЕС.

Експертите казват, че тези икономии биха могли да бъдат дори по-големи, ако правителствата коригират данъците върху енергията, както и когато електроенергията се използва извън пиковите часове.

Анализирани са пет държави от ЕС, като проучването установява, че спестяванията от сметките за енергия варират значително в зависимост от местните цени и търсенето на енергия сред домакинствата. Спестяванията обаче са „значителни навсякъде“, като средната стойност за ЕС достига 2200 евро годишно.

Германските домакинства биха могли да спестят поне 1950 евро годишно, като преминат към термопомпи и електрически автомобили, което се равнява приблизително на една година безплатно отопление на дома.

В Испания тази икономия расте до 2000 евро, което се равнява на 22 месеца безплатно електричество.

От петте държави, участващи в извадката, Франция се оказва най-големият победител, като домакинствата там могат да спестят впечатляващите 3070 евро годишно.

За Полша и Италия годишните спестявания достигат съответно 1870 евро и 1780 евро.

CONCITO заявява, че тези оценки се основават на данни на Евростат отпреди войната на САЩ и Израел срещу Иран.

„Следователно, оценките могат да се възприемат като относително консервативни“, посочва компанията в доклада. „Неотдавнашните пикове при цените на изкопаемите горива само засилват бизнес аргументите за електрификация и политическия императив за защита на потребителите от ценови шокове“.

Стимул за развитие на зелена енергия

Конфликтът в Близкия изток предизвика нов интерес към възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в цяла Европа, подкрепяйки местното производство на чиста енергия.

Продажбите на термопомпи във Великобритания са се увеличили с над 50% през първите три седмици на март в сравнение със същия период на предходния месец, изчислява енергийната компания Octopus Energy. Това съвпада с ефективното затваряне на Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за превоз на изкопаеми горива в света.

Продажбите на жилищни термопомпи скачат средно с 25% през първото тримесечие на 2026 г. във Франция, Германия и Полша в сравнение със същия период на 2025 г. В Германия термопомпите отчитат повече продажби от традиционните газови котли, въпреки че страната наскоро се оттегли от закона за замяна на подобни уреди с такива, работещи със зелена енергия.

Много търговци на автомобили, включително работещи с употребявани автомобили, отчитат скок в интереса към електрическите превозни средства през последните месеци. Това включва и базираната в Амстердам Olx, която твърди, че запитванията от клиенти за покупка на електромобил растат значително във Франция, Румъния, Португалия и Полша.

„Скоковете в цените на изкопаемите горива, които наблюдаваме днес, не са случайност, а предвидима последица от продължаващата зависимост на Европа от петрола и газа – около 90% от които се внасят“, коментира Йенс Матиас Клаузен от CONCITO. „Този ​​анализ показва, че инструментите за защита на европейските домакинства вече съществуват. Това, което е необходимо сега, е политическа воля за премахване на пречките, които стоят на пътя им“, добавя той.

Какви са пречките?

Първоначалните разходи остават една от най-големите пречки за много домакинства, които искат да електрифицират отоплението и транспорта си.

Анализът посочва, че целенасочените субсидии от 4500 евро биха намалили периода на изплащане на термопомпа до пет години за средностатистическото домакинство в ЕС. Много страни, като например Великобритания, предоставят допълнителни субсидии за домакинства с ниски доходи, за да им помогнат да покрият разходите за монтаж.

Цената на електрическите превозни средства също пада, достигайки ценови паритет с бензиновите превозни средства в много страни. Миналия месец най-голямата автомобилна борса във Великобритания, Autotrader, съобщи, че за първи път новите електрически превозни средства средно са по-евтини от бензиновите модели.

Много страни в ЕС предлагат и стимули за закупуване на електрически автомобили и инсталиране на зарядна инфраструктура.

5
0pk
преди 33 секунди
До: гъби турбото - колко термални пясъчни батерии се построиха от тогава? Файдата от тях е колкото от вкисналите зелки в коментарите. :]
4
гъбко
преди 2 часа
Когато невежеството и абсурда срещнали aldy -то на влизане в клубчето на възраждане , се получила перфектната колаборация - три в едно . неразделими като сиамски тризнаци ... :)))
3
гъбко
преди 2 часа
М/у другото , преди ковида още ми се упражняваха местните енергетици , по въпроса за дългосрочно съхранение на енергия ... Е , да си припомнят за термалната пясъчна батерия в Порнайнен (sand battery in Pornainen) ... Тъй , финландските инДженери не четът за съжаление тукашните експерти , и строят нова такава батерия . Двойно по-голяма и вече ще участва в търговете за баланс на електричество -- > 250 MWh sand battery in Asikala ... Завалиите не знаят , че през два баира има море от ефффтин газ !!
2
aldy
преди 2 часа
Глупости на търкалета. Ако не си купя електрокар, спестяването ще е мнооо по-голямо. И спокойно ще мога да пътувам когато и където пожелая. Това вече е ясно на всички. Затова Хонда, Тойота, Илон Мъск и пр. разработват нови мотори. А много ми е интересно какви термопомпи ще си турят тия, дето са на 14-ти етаж на новите общежития. Не ми пробутвайте климатиците. Те са отвратителен начин за отопление. За охлаждане горе-долу биват.
1
гъбко
преди 2 часа
Мдаа ... антиваксърете-газовици не харесват такива новини ... :)))
