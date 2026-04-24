ВЕИ са свалили цената на тока в Европа с 25% в последните две години

В периода 2023-2025 година соларните панели и вятърните централи са допринесли за поевтиняването на електроенергията в Европа с 25%, пише в анализ Euronews. Агенцията обръща внимание, че само соларната енергия е спестила на европейските държави повече от 3 млрд. евро от вноса на скъпите енергоресурси през март.

За цялата 2026 година ползите могат да достигнат до 67,5 млрд. евро, ако цените на изкопаемите горива останат високи. Данните са на SolarPower - организацията, обединяваща интересите в соларната индустрия на Европа, и се базират на факта, че само в първата половина на март соларните централи са произвели почти 20 тераватчаса електроенергия. Ако тя е трябвало да бъде произведена с газ, то това би коствало 2 млрд. евро. С кумулативните натрупвания за март сметката достига спестени 3,7 млрд. евро от внос на изкопаеми горива.

По данни на Европейската комисия през март страните са купили изкопаеми горива за 6 млрд. евро.

Според доклад на адвокатската група Positive Money възобновяемите източници навлизат все по-широко в микса и изтласкват скъпите изкопаеми горива. Това намалява натиска върху цените на електроенергията на едро. Но също така се обръща внимание, че "откъсването" на цената на електроенергията от изкопаемите горива (най-вече газа) е все още в начален етап в много от европейските държави.

Реформата започна след енергийната криза, която обхвана континента след началото на войната в Украйна. Тогава цената на природния газ се повиши рязко заради зависимостта на вноса от Русия и липсата на алтернативи.

Препоръките на анализаторите от Positive Money са държавите, които все още имат свободен капацитет за изграждане на зелени централи, да ускорят процеса, а тези, които са го запълнили - да обърнат внимание на гъвкавостта. Това означава инвестиции в батерии, които да съхраняват излишната енергия, насърчаване на покривните инсталации, както и управляване на потреблението чрез въвеждане на различни тарифи за цената на тока.

По този начин ще бъдат отделени цените на електроенергията от цените на ресурсите и волатилността ще се изглади. Поредната криза - в Близкия изток, показва, че Европа трябва да ускори процеса по включване на ВЕИ в микса, посочва още Euronews.