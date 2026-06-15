Анализатор: В идните години големите компании по-дълго ще остават непублични

Статистиката сочи, че масово една година след първично публично предлагане цената на акциите е надолу. Една компания предприема първично публично предлагане, когато книжата ѝ са оценени високо. Това коментира финансовият анализатор Божидар Балевски в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Технологичните гиганти предпочитат да се финансират чрез акции, а не чрез дълг, защото акциите им са скъпи в момента, посочи той. И уточни, че е скептично настроен към SpaceX заради доста футуристичните виждания на Мъск.

"Anthropic определено ми изглежда най-интересна от компаниите с големи IPO-та тази година, поради качеството на продукта ѝ Claude. Но бих погледал отстрани няколко години, за да затвърди тя позицията си и излезе на печалба. OpenAI е някъде по средата на моята скала", каза Балевски.

„Бъфет и другите класически инвеститори не биха инвестирали в SpaceX, тъй като те не гонят новото, а доказаното. Бъфет казва още, че е по-добре да пропуснем някоя инвестиционна възможност, отколкото да загубим пари“, отбеляза събеседникът.

Очаквам тенденция в идните години големите компании по-дълго да остават непублични, донякъде защото публичния пазар е по-вероятно да те накаже заради голямата прозрачност, каза финансовият анализатор.

По думите му появата на първия трилионер (Илон Мъск, бел. ред.) е бил неизбежен. "Има обаче разлика между пари и богатство. Мъск е трилионер по-скоро на хартия, в акции на компаниите си. Той няма много ликвидни активи", каза гостът.

„За щастие SpaceX, която за момента не е печеливша, все още не е част от S&P 500. В против случай всички с експозиция към индекса биха били изложени на по-голям риск“, смята Балевски.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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