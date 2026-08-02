Над 28 хил. кв. м нови тротоари са изградени в София от началото на годината

Над 28 хил. кв. м нови тротоари и тротоарни настилки са изградени в различни квартали в София от началото на годината, а работата в други райони продължава, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Новите тротоари са изградени в районите „Витоша“, „Триадица“, „Студентски“, „Панчарево“, „Младост“ и „Сердика“, като са обновени и участъци от ул. „Цар Симеон I“ в Мърчаево, ул. „Бяла черква“, ул. „Боян Дановски“, ул. „Шуманец“ в Панчарево, ул. „Д-р Атанас Москов“ и бул. „Лазар Михайлов“и тротоарите по бул. „Александър Стамболийски“ между бул. „Константин Величков“ и ул. „Западна“, допълниха от общината.

Новоизградените пространства са предимно в кварталите на града и осигуряват по-добра пешеходна среда и достъпност, каза заместник-кмет по направление​​​​ „Обществено строителство“ Никола Лютов. Целта ни е програмата да продължи и през следващите години и общината ще търси възможности за дългосрочни инвестиции чрез различни финансови източници, коментира той.

В момента се извършва цялостен ремонт на южния тротоар на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ в участъка от бул. „Климент Охридски“ до ул. „Методи Андонов“ в район „Студентски“. Обновява се и тротоарът на ул. „Иван Денкоглу“ между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен“, както и по ул. „Хан Аспарух“ в участъците от ул. „Цар Асен“ до ул. „Княз Борис I“ и от ул. „Княз Борис I“ до ул. „Стефан Тошев“.

В район „Младост“ предстои обновяване на тротоара по една от основните улици в кв. „Горубляне“ – ул. „Самоковско шосе“, в участъка от ул. „Освобождение“ до ул. „Цветна градина“. Предстои работа и по тротоари на ул. „Калиакра“, ул.“Капитан Андреев“, както и по тротоарите около градина „Стефан Данаилов“ в район Лозенец. Обновяване е предвидено и за тротоара по ул. „Самоковско шосе“ и за пешеходните площи на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Джеймс Баучер“.

Приоритетно дейностите се насочват към пространствата около детски градини, социални заведения, поликлиники, спирки на градския транспорт и паркове, като чрез ремонтите се осигурява по-добра достъпност за придвижването на хора с увреждания и родители с детски колички, казаха още от общината. При ремонтите се изгражда нова настилка предимно от бетонови павета – унипаваж, като се подменят и тротоарните настилки, обновяват се бордюри, монтират се тактилни ивици и се изграждат понижения при кръстовищата, допълниха от Столичната община.

По програмата на Столичната община от 2023 г. досега са изградени и реновирани общо над 542 200 кв. м тротоари. Дейностите се възлагат от Столичната община и районните администрации и се реализират в рамките на проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на София“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка.