Нови тротоари и детски градини, обновени пътища към Витоша - равносметката на Терзиев за 2025 г.

Кметът на София Васил Терзиев се похвали с нови тротоарни настилки, нови детски градини и обновени туристически пътеки и пътна инфраструктура към Витоша в поредица от публикации във Facebook, в които прави равносметка на свършеното през 2025 г.

Тази година са обновени и изградени нови 156 764 кв. м тротоарни настилки, а през декември са били възложени още 70 500 кв. м, които ще бъдат изпълнени при подходящо време.

През 2024 г. по програмата на общината са били обновени над 193 хил. кв. м тротоари с инвестиции от 35,2 млн. лв. През 2023 г. те са били 99 хил. кв. м с 16,7 млн. лв.

През 2026 г. е планирана цялостна реконструкция на бул. „Христо Ботев“ с обновяване на всички тротоари, съобщи столичният кмет.

Общината отдава приоритет на тротоарите около детски градини, училища, здравни заведения, паркове, спирки и вътрешноквартални пространства. Основните обекти са предложени от районните кметове и са съобразени с най-натоварените обществени трасета, отчита Терзиев.

„Ще търсим още възможности за финансиране и разширяване на програмите“, пише столичният кмет.

Инвестиции в детски градини

През годината общината е инвестирала средства в ново строителство, основни и текущи ремонти, както и в обследвания и актуализация на техническите паспорти на детски градини. Освен планираните в капиталовата програма основни ремонти са били възложени и изпълнени текущи ремонтни дейности в 25 детски градини, финансирани от бюджета на Столична община. Допълнителни средства за ремонтни дейности са били осигурени чрез Специализирания общински приватизационен фонд с решения на Столичния общински съвет, както и по национални и европейски програми.

През тази година са били завършени нови сгради на 11 детски градини. Десет от тях са били въведени в експлоатация и с тях са разкрити 36 нови групи. Една детска градина предстои да бъде въведена в експлоатация, с което ще бъдат отворени още четири групи.

Реализирани са били и разширения и надстроявания на съществуващи детски градини в районите „Лозенец“, „Искър“, „Младост“ и „Изгрев“. Нови сгради на детски градини са построени в кв. “Бояна“, район Витоша, „Манастирски ливади“, район Витоша, “Карпузицa“, район Витоша, район Триадица. През годината беше открита и първата детска градина в с. Мировяне.

През 2025 г. в детските градини на София са били открити 1464 нови места. С това недостигът на места намалява с около 15% – от 10 200 неприети деца през 2024 г. на 8800 през 2025 г. За първите две години от мандата на Терзиев общият брой на новоразкритите места е около 2468.

Към момента общо 19 сгради са в процес на изграждане или довършителни работи – 16 детски градини и 3 самостоятелни детски ясли. Те се намират в различни райони на София, включително „Триадица“, „Връбница“, „Слатина“, „Оборище“, Панчарево, „Красна поляна“, „Красно село“, „Нови Искър“, „Искър“, „Средец“, „Младост“ и „Изгрев“. С тях ще бъдат разкрити общо 58 нови групи през периода 2026–2027 г.

В края на годината започна и строителството на нова детска ясла в с. Бистрица, район Панчарево, с капацитет от 120 деца (6 групи), както и предстои изграждането на нова детска градина за 4 групи в с. Кокаляне.

Паралелно със строителството Столичната община и районните администрации подготвят проекти за още нови сгради, разширения и основни ремонти. В различен етап на подготовка са общо 12 обекта, с които в следващите години ще бъдат разкрити над 40 нови яслени и градински групи.

Витоша във фокуса на вниманието

Витоша беше един от основните приоритети в работата на Столична община през 2025 г., отчита Терзиев. Дейностите бяха насочени към подобряване на достъпа, поддръжката на инфраструктурата и опазването на природата.

През пролетта Терзиев представи „Визия за Витоша“ – дългосрочен ангажимент за развитие на планината като отворено и достъпно пространство за отдих, образование и активен живот през всички сезони. Тя обединява усилията на институции, граждани и партньорски организации около обща цел - Витоша да се развива цялостно, а не на парче.Реализираните през 2025 г. проекти бяха свързани с обновени туристически пътеки и пътна инфраструктура, проекти за нови връзки между града и планината и конкретни проучвания за възстановяване на ключови съоръжения.

В отчета на кмета влиза също така облагородяване на 5 км туристически пътеки, поставени 13 насочващи табели, обновени 1 км маркировка, 7 информационни табла и 3 къта за отдих в районите на Драгалевци и Железница. В дейностите са се включили над 130 доброволци, които участвали в осем акции между август и ноември.

Идентифицирани са 4 зелени коридора, които ще свържат София с Витоша – първите два по течението на река Перловска (НДК–Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина–Драгалевци).

През 2025 г. са обновени над 1,3 км ключови пътни участъци – към ски зона „Лалето“, „Ветровала“ и по ул. „Беловодски път“ “Севастократор Калоян“ и „Акад. Сандърс“.

Разработена е идейна концепция за многоетажен буферен паркинг и обществен парк в кв. „Драгалевци“. Извършено е и предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево-Копитото.