В. Терзиев: Витоша не може да се развива на части, а има нужда от цялостна визия

Витоша не може да се развива на части, а има нужда от цялостна визия, която да я отвори и да насърчава активния живот сред природата. Това коментира в пост в профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

„Вярвам, че достъпът до Витоша не е привилегия, а право. През пролетта представихме „Визия за Витоша“ не като проект за един сезон, а като последователна политика с хоризонт и ясен ангажимент напред във времето – ангажимент към хората, към природата, към бъдещето“, посочва той, цитиран от БТА.

Според кметът има резултати от действията на общината – „свързахме 1135 деца с планината и им дадохме възможност да я опознаят като място за знание, свобода и приключения“. Той визира финансираните от Столична община детски лагери на Витоша, които се провеждаха през лятото.

Облагородени са 5 км туристически пътеки, поставени са 113 насочващи табели, обновена е също и 1 км маркировка, създадени са и 3 къта за отдих в кв. „Драгалевци“ и с. Железница, добавя Терзиев.

Над 130 доброволци са се включили в 8 акции от август до ноември, отчита столичният кмет.

В публикацията си той казва още, че е поставено началото на нов тип връзка между града и планината. Идентифицирани са четири зелени коридора, които ще свържат София с Витоша – първите два са по течението на река Перловска (НДК - Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина - Драгалевци).

Обновени са и над 1,3 км ключови пътни участъци – към ски зона „Лалето“, „Ветровала“ и по ул. „Беловодски път“, „Севастократор Калоян“ и „Акад. Сандърс“, отбелязва кметът на София.

В кв. „Драгалевци“ се планира и ново пространство, което съчетава функционалността на буферен паркинг с красотата на обществен парк – място, което ограничава автомобилния поток към планината и отваря повече възможности за устойчива мобилност, спорт и време сред природата, допълва Васил Терзиев.

Проведено е предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево – Копитото, припомня той.