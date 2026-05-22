Икономическият ефект за България от „Евровизия“ може да достигне 70 млн. евро

Победата на Дара на конкурса „Евровизия“ е рядка икономическа възможност за България в момент, когато тя се стреми да укрепи международния си профил и да привлече инвестиции, пише в анализ на компанията за трансгранични плащания и валутни услуги за бизнеса iBanFirst.

Конкурсът никога не е заемал същото културно място в България, както в страни като Швеция, Гърция или Израел. Много българи все още възприемат събитието като скъпо, кичозно или прекалено политизирано. Независимо от отношението към „Евровизия“ като спектакъл, първата в историята победа на България е нещо далеч по-значимо от музикално постижение.

Икономиката с „Евровизия“

Последните икономически изследвания върху ефекта на „Евровизия“ показват, че домакинството на конкурса може да генерира съществени краткосрочни ползи както за града домакин, така и за националната икономика. Проучване на Университета в Ливърпул и консултантската компания Amion Consulting за изданието през 2023 г. в Ливърпул оценява нетния икономически ефект на приблизително 64 млн. евро. За Малмьо, домакин през 2024 г., оценките са около 39 млн. евро, а за Базел през миналата година – близо 97 млн. евро.

Секторът на хотелиерството и ресторантьорството обичайно е сред основните печеливши. Данни на Mastercard от Ливърпул показват, че разходите в ресторанти са нараснали с приблизително 11% по време на периода на „Евровизия“, докато посещенията в барове и клубове в районите около събитието са се увеличили с около 6%. Хотели, транспортни услуги и търговията на дребно също се възползват от притока на посетители, журналисти, технически екипи и фенове.

Разчупване на стереотипа

През последното десетилетие България се стреми да подобри международния си образ, преодолявайки стереотипите, свързани с евтина работна ръка и пакетен морски туризъм. Домакинството на „Евровизия“ би представлявало безпрецедентна възможност за позициониране на страната. Над 160 млн. зрители по света гледат конкурса всяка година. Малко събития осигуряват толкова концентрирана международна видимост при сравнително ограничен финансов риск.

Ключовият въпрос е дали България може да превърне събитието от временен медиен момент в по-дългосрочен икономически катализатор. Опитът на предишни домакини показва, че успехът зависи от три основни условия: обществена подкрепа, адекватна инфраструктура и последователна туристическа стратегия.

По първия показател България е в относително благоприятна позиция. Публичният дълг като дял от БВП остава сред най-ниските в Европейския съюз, което дава на държавата по-голяма фискална гъвкавост спрямо редица западноевропейски икономики. За разлика от мегасъбития като Олимпийските игри или Световното първенство по футбол, „Евровизия“ не изисква мащабни нови инфраструктурни инвестиции. Конкурсът е скъп, но разходите са управляеми, когато съществуващата инфраструктура може да поеме основната организационна тежест.

Привлекателният град домакин

Именно затова изборът на град-домакин е от ключово значение. Теоретично четири български града биха могли да кандидатстват: София, Пловдив, Варна и Бургас. На практика обаче единствено София изглежда способна да отговори на логистичните изисквания на „Евровизия“ без необходимост от значителни допълнителни инвестиции.

Столицата разполага с най-голямата събитийна инфраструктура в страната. „Арена София“ може да приеме приблизително 18 хил. зрители и вече има опит с организирането на големи международни концерти и спортни събития. „Летище София“ е добре свързано с основните европейски хъбове, а градът разполага със сравнително гъста хотелска база и все по-ефективен градски транспорт, включително метро.

София има и друго предимство, често подценявано в икономическите оценки – достъпността. В сравнение със западноевропейските столици, цените на настаняване, ресторанти и развлечения остават конкурентни, което прави града особено привлекателен за по-младата аудитория на „Евровизия“.

Отвъд икономическите показатели, София предлага тип градско преживяване, което все по-често се търси от европейските туристи. Градът съчетава активен нощен живот с бързо развиваща се културна сцена, докато близостта на Витоша осигурява непосредствен достъп до природа. Тази комбинация между достъпност, култура и възможности за активен отдих би могла да помогне на България да диверсифицира туристическия си образ отвъд сезонния морски туризъм.

Другите български градове също имат своите силни страни, но и съществени ограничения. Пловдив например успешно изгради репутация като един от най-динамичните културни центрове в Югоизточна Европа след титлата „Европейска столица на културата“ през 2019 г. Хотелската база обаче остава ограничена спрямо изискванията на „Евровизия“.

Бургас разполага с модернизирано летище и привлекателна крайбрежна инфраструктура, но капацитетът на конгресните и концертните съоръжения остава недостатъчен за събитие от подобен мащаб. Варна среща сходни ограничения въпреки туристическата си привлекателност.

Капитализация на успеха

Критиците често посочват, че икономическият ефект на „Евровизия“ се надценява. Отчасти са прави. Ползите обикновено са концентрирани в краткосрочен план и засягат най-вече секторите на хотелиерството, туризма и развлеченията. Възможни са и временни инфлационни ефекти, особено при цените на настаняването. По-широката стратегическа стойност на домакинството обаче не бива да бъде подценявана.

За по-малките европейски икономики международното позициониране има значение. „Евровизия“ предоставя възможност за изграждане на международен имидж и влияние, чиито ефекти трудно могат да бъдат пряко измерени, но често носят осезаема стойност.

От iBanFirst припомнят, че Португалия използва конкурса през 2018 г., за да затвърди имиджа си като креативна и гостоприемна туристическа дестинация. Финландия капитализира нарастващата си популярност около „Евровизия“, за да популяризира музикалната си индустрия и културен износ. България би могла да следва подобна стратегия, особено в момент, когато Югоизточна Европа отново привлича вниманието на инвеститорите.

Неотдавнашното приемане на еврото вече допринесе за по-голяма увереност сред международните инвеститори чрез намаляване на трансакционните разходи. Домакинството на „Евровизия“ скоро след това би изпратило допълнителен символичен сигнал: България вече не е периферен пазар, а интегрирана европейска икономика, способна успешно да организира голямо международно събитие.

Според анализа на iBanFirst предварителната оценка сочи, че нетният икономически ефект за България би могъл да достигне между 45 млн. и 70 млн. евро в зависимост от броя посетители и продължителността на престоя им. Най-голям дял от икономическите ползи вероятно ще се концентрира в града домакин чрез ръст в приходите на хотели, ресторанти, транспортни услуги и потребление. Косвените ефекти обаче могат да се окажат още по-значими, ако страната успее да капитализира медийното внимание.

Това ще изисква стратегически последващи действия. Туристическите кампании не бива да се фокусират единствено върху Черноморието, а да популяризират и градския туризъм, културното наследство, планинските дестинации и развиващата се гастрономическа сцена в страната. Целта следва да бъде европейските посетители да възприемат България като убедителна целогодишна алтернатива на все по-наситените средиземноморски пазари.