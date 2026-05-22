Dow се покачва до рекордно ниво, Wall Street се насочва към печеливша седмица*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с ръстове, докато доходността по държавните облигации се понижава, което поставя Wall Street напът да завърши седмицата с ръст въпреки засилената волатилност, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 364 пункта, или 0,7%, достигайки рекордно ниво по време на сесията. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нарастват с по 0,6%.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спада с 3 базисни пункта до около 4,55%. Доходността по 30-годишните облигации също се понижава с 3 базисни пункта до около 5,07%.

Колебанията на облигационния пазар натежаха върху акциите по-рано през седмицата. Доходността по 30-годишните облигации достигна най-високото си ниво от периода преди финансовата криза, преди да се понижи, докато 10-годишните облигации стигнаха най-високото си ниво за повече от година. Причината беше страхът на трейдърите, че продължителна война на САЩ и Израел в Иран ще задържи цените на петрола високи и ще увеличи инфлационния натиск.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,75% до 103,35 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,26% до 96,6 долара за барел.

Въпреки колебанията основните борсови индекси са напът да отчетат солидни седмични печалби.

S&P 500 е нагоре с 0,5% от началото на седмицата и е напът да запише осма поредна седмица на ръст. Това би била най-дългата му печеливша серия след деветседмичната поредица, приключила в края на 2023 г.

Dow Jones е нараснал с 1,5% тази седмица и се насочва към трета положителна седмица в рамките на последните четири. Nasdaq е добавил 0,3% и е напът към седмо седмично повишение за последните осем седмици.

„Нашият възглед за Иран остава същият: вероятността за сделка е голяма, но това вече е калкулирано в цените, а конфликтът ще има стагфлационни ефекти поне през следващите няколко тримесечия“, коментира Адам Крисафули, основател на Vital Knowledge.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,04% до 99,301 пункта.

Златото поевтинява с 0,61 на сто и се търгува на цена от 4515 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.