САЩ чакат Русия да вземе Донбас и преговорите за мир да продължат

Всички участници са разочаровани от преговорите за мир в Украйна, пише Foreign Policy, позовавайки се на свои източници. След срещата между САЩ и Русия в Аляска през август руската страна беше ентусиазирана и говореше за "духа от Анкъридж" - договорки, които така и не станаха публични. Само преди ден един от съветниците в Кремъл Юрий Ушаков заяви, че никога не е използвал този израз, а в момента актуален е "духът от Пекин".

Външният министър Сергей Лавров пък на няколко пъти обвини САЩ, че отстъпват от "духа от Анкъридж", а през април той, а и други високопоставени чиновници, заявиха, че в Москва вече не са заинтересувани от преговори.

Украйна вече и не крие критиките си към Вашингтон, след като Белият дом загуби лостовете си за влияние със същественото намаляване на помощта. Украйна вече разчита на Европа за подкрепа и увеличава своето производство на дронове и ракети.

В САЩ също са разочаровани, че не могат да накарат Украйна да подари Донбас на Русия въпреки натиска, който оказват. Според източник на изданието в Белия дом обаче вярват, че Русия ще може да окупира Донецка област и тогава отново ще бъдат отворени пътищата за мирни преговори.

Руският президент Владимир Путин е поставил срок за това до края на 2026 година. Според военни анализатори обаче това е крайно нереалистично - руските войски все още не могат да приближат т.нар. Крепостен пояс, смятан за най-укрепените украински позиции.

Руски анализатори виждат офанзивни планове на Украйна в Запорожка област

Руски военни кореспонденти все по-често отбелязват тупика на изток и предупреждават за възможни пробиви в западните части на фронтовата линия. През април Украйна за първи път започна да си връща територии след лятото на 2024 година. Ударите на далекобойните дронове пренасят войната на територията на Русия, а т.нар. удари на средна дистанция влияят директно върху случващото се на бойното поле.

Ситуацията около Енергодар се влошава след регулярни удари на украински дронове по транспортна инфраструктура и социални обекти в региона, окупиран още през март-април 2022 година, пишат руски военно кореспонденти. Градчето е сателитно на Запорожката АЕЦ. В западните части на Запорожка обалст украинците си връщат позиции, включително и около Мала Токмачка, която е под руска обсада вече повече от 1500 дни.

Според наблюдатели систематичните удари по логистичните линии към Крим, както и увеличена активност на миниращи дронове в последните дни подсказват за наличието на офанзивни планове на украинците в региона.

Като начин за противодействие военните анализатори виждат унищожаването на жива сила. Според тях Украйна вече е изчерпала своя мобилизационен капацитет и това е и причината за толкова масирано използване на руски дронове на бойното поле.

Подобна е тактиката и на Украйна, защото тяхната оценка също е, че доброволците за войната приключиха, а в Кремъл няма да се осмелят да обяват мобилизация.

Зенитните дронове могат да бъдат управлявани от всяка точка на света

Дроновете действително започват да заместват живата сила на фронта и за двете страни, но и изпълняват и още други задачи - зенитните дронове стават все по-доминиращи в защитата от ударните дронове, атакуващи всяка нощ Украйна.

Според данните на ВВС на Украйна системите свалят над 90% от руските дронове. Прехващачите сами по себе си не са достатъчни - Украйна изготви комбинация от различни технологии, радари, система за постоянно управление, навигационни системи, системи за дистанционно управление, обясниха от една от компаниите, разработващи зенитни дронове Brave 1 пред Time war zone.

150 компании разработват различни зенитни дронове. Операторите на тези дронове са далеч от фронтовата линия и могат да работят практически от всяка точка на света, допълниха още от Brave 1.

Десети ден продължава максимален натиск на бойното поле

Десети пореден ден сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна сочи за максимален натиск на бойното поле. В 1548-ия ден от пълномащабната война (21 май) се съобщава за 253 бойни действия спрямо 233 ден по-рано. Най-горещата точка остава Покровск, където се съобщава за 52 атаки. Повечето източници потвърждават, че украинците са се изтеглили от Покровск и Мирнохрад, но продължават да блокират настъплението на руснаците към съседното населено място Добропиля.

Ожесточени са боевете около Костянтинивка (25) и Хуляйполе в Запорожка област (28).

Започва да се активизира бойното поле и около Купянск, Словянск и Краматорск, където от началото на месеца се съобщаваше за единични удари.

В граничните зони на Харковска област руски военни кореспонденти съобщават за слаб напредък, а ВСУ отчита 10 атаки през миналото денонощие.

Русия е извършила и 95 въздушни удара с 288 управляеми авиационни бомби и 3200 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 9600 fpv-дрона.

Украйна не изключва превантивен удар в случай на заплаха на север

Имаме капацитет за превантивен удар срещу руски територии, ако има заплаха, и срещу фактическото ръководство на Беларус, което трябва да "бъде нащрек", заяви президентът Володимир Зеленски в своето обръщение за 1548-ия ден от пълномащабната война. Той говори от Славутич - съвсем близо до границата с Беларус, а по време на разговор с представители на местните власти от населени места, преживели окупация в началото на войната, допълни, че заплахите от север винаги са били факт.

Зеленски увери, че са анализирани всякакви варианти и сценарии за атаки към северните части на страната и отбраната е подсилена. Всички сигнали, които отправяме, намаляват вероятността за ескалация, допълни още той.

Междувременно президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че иска среща със Зеленски "на което и да е място", дори и в Украйна, за да бъдат изяснени позициите на двете държави. Той не каза, че няма да допусне атаки от негова територия към Украйна, но посочи, че Беларус ще се защити от агресия към негова територия.

В първите месеци на пълномащабната война през 2022 година руските войски нахлуха в Киевска област и северните части на Украйна именно от Беларус.