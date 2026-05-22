Приходите на Lenovo надвиха оценките благодарение на силни продажби на компютри

Lenovo Group отчете по-добър от очакваното скок от 27% на приходите за тримесечието в петък, след като силното потребителско търсене на компютри преди потенциалните ценови увеличения е помогнало на най-големия производител на компютри в света да разшири пазарния си дял, съобщава Ройтерс.

Акциите на Lenovo отбелязаха ръст от 15% в петък и бяха най-печелившите в процентно изражение в състава на индекса Hang Seng.

Отделът за персонални компютри, таблети и смартфони на китайската компания – най-големият източник на приходи – отчете 24% увеличение на приходите за тримесечието, приключило през март, което е най-високият тримесечен ръст за последните пет години.

Компанията се представя силно, въпреки че по-рано предупреди за натиск върху доставките на персонални компютри, тъй като индустрията се бори с все по-сериозен недостиг на чипове за памет. Компанията също така повиши цените на персоналните компютри, за да смекчи въздействието на скока в цените на паметта.

„Има сериозен недостиг на предлагане (на чипове за памет), а цената расте по-бързо“, заяви в петък пред Ройтерс главният изпълнителен директор на Lenovo Ян Юанцин, добавяйки, че по-разнообразната база от доставчици, която включва китайски производители, е помогнала на компанията да се справи с въздействието.

В проспекта си, подаден по-рано този месец, най-големият производител на чипове за памет в Китай ChangXin Memory Technologies посочи Lenovo като един от основните си клиенти, отчитайки скок от над 700% на приходите за първото тримесечие поради рязкото покачване на цените на чиповете за памет.

Цените на чиповете за памет се удвоиха само през първото тримесечие в сравнение с предходния период и се прогнозира, че ще се повишат с до 63% през текущото тримесечие поради търсенето от центровете за данни за изкуствен интелект, което се отрази на доставките за смартфони, лаптопи и автомобили.

Lenovo съобщи, че приходите ѝ за четвъртото тримесечие на финансовата година са скочили с 27% до 21,6 млрд. долара, надминавайки очакванията на анализаторите за 18,7 млрд. долара, като ръстът на доставките на персонални компютри е надминал този на пазара като цяло с почти шест процентни пункта, се посочва в съобщението.

Групата ускорява и навлизането си на пазара на изчислителни решения за изкуствен интелект, като портфейлът ѝ от поръчки за AI сървъри достига 21 млрд. долара.

Групата за инфраструктурни решения, която включва бизнеса с AI сървъри, отбеляза 37% ръст на приходите през четвъртото тримесечие – най-бързият сред бизнес сегментите на Lenovo.

Нетната печалба, разпределима между акционерите, е скочила с 479% до 521 млн. долара, надминавайки очакванията на анализаторите за 271 млн. долара, според данни, събрани от LSEG.

Глобалните доставки на персонални компютри са се увеличили с 3,2% през първото тримесечие на 2026 г. до 63,3 млн. броя, а доставките на Lenovo са скочили с 9% до 16,5 млн. броя, което ѝ осигурява 26% пазарен дял, според Counterpoint Research.