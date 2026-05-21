КЗК образува производства срещу „Кауфланд" и „Т-Маркет" за нелоялни търговски практики

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производства срещу „Кауфланд България ЕООД енд КО“ (ТВ Кауфланд) и „Максима България“ ЕООД (ТВ Т-Маркет) за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители, съобщиха от комисията.

Двете производства се образуват в рамките на секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост и на базата на данни от задълбочено проучване на Комисията на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители.

Междинните данни от анализа на антимонополния орган, представени през декември миналата година, показаха тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците, посочват от комисията, която упражнява контрол върху злоупотребата с монополно или господстващо положение.

В анализа КЗК констатира обем от отстъпки, които производителите и доставчиците предоставят на големите търговци в договорните им отношения, които може да водят до това българските производители да продават продукцията си на себестойност или дори под себестойност. Затова Комисията задълбочи проучването си на ценовата политика на големите търговски вериги спрямо производители и доставчици.

При представянето на междинния секторен анализ от КЗК заявиха, че е приоритет саморегулацията в рамките на сектора. Комисията предупреди, че в случай че това не се случи, ще се самосезира и образува съответните производства.

От регулаторния орган уточняват, че решенията за двете производства са взети след последните промени в Закона за защита на конкуренцията от 7 ноември 2025 г., с които се увеличи и максималната санкция – до 10% от оборота за предходната финансова година. По настояване на КЗК търговските вериги получиха тримесечен срок да приведат търговските си отношения с производители и доставчици според новите правила. Този срок изтече на 9 февруари.

В рамките на задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговци антимонополният орган изиска от производители и доставчици на основни храни (мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, олио, яйца) информация относно механизма и критериите, по които се сключват договори за доставка и спогодби за рамкови условия с търговските вериги. Изискана е и информация относно начина на определяне на доставните цени (цени на едро) с търговските вериги.

Изследвани са общи търговски условия, договори, споразумения и други документи, действащи и след 9 февруари, които уреждат търговските отношения на веригите с доставчиците на селскостопански и хранителни продукти.

След задълбоченото проучване на базата на цялата информация и доказателства КЗК констатира, че има данни за продължаващо прилагане на възможни нелоялни търговски практики при ценовата политика на търговците към доставчиците/производителите.

Като пример за нелоялни търговски практики от КЗК дават изискването за плащания от страна на доставчиците към купувача, които не са пряко свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти. Има и друго изискване за годишно предоговаряне и намаление на цени, без отчитане на обективни фактори като инфлация, увеличение на цените на суровини и материали, електроенергия и др.

Сред забраните по Закона за защита на конкуренцията са сключвани договори за доставка на стоки и искания за намаление на цени със задна дата, коментират от КЗК. Нарушения има в договорните отношения, като купувачът предупреждава, че ще предприеме ответни търговски действия срещу доставчика, ако той потърси правата си.

На базата на данните и доказателствата от секторния анализ по отношение на дейността на „Кауфланд" и „Т-Маркет" се установи, че при воденето на преговори и при предоговаряне на търговски условия поведението на двете вериги е възможно да са нарушени клаузи от Закона за защита на конкуренцията – „Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“, отбелязват от КЗК.

От антимонополния орган подчертават, че ще продължат да проучват ценовата политика на търговските вериги и при установени нарушения КЗК ще образува съответните нови производства.