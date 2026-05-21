Зеленски: Украйна е готова за нови преговори с Русия през следващите седмици

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му поддържа „добри контакти“ със САЩ и се надява да се върне към тристранни мирни преговори през следващите седмици, този път с европейско участие, съобщава Kyiv Post.

Зеленски заяви, че Украйна поддържа активна комуникация с Вашингтон както по отношение на сътрудничеството в областта на сигурността, така и по отношение на дипломатическите контакти с Русия.

„Ако успеем да се върнем към смислена тристранна комуникация през тези седмици и ако успеем да включим европейците, това ще бъде правилният резултат“, посочва той.

Зеленски подчерта, че Украйна е готова да предприеме необходимите стъпки. „Очаквам, че партньорите също ще бъдат готови и че руснаците няма да се крият“, добави той.

Предложението на Берлин

Малко след коментарите на Зеленнски германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украйна да стане „асоцииран член“ на Европейския съюз (ЕС), за ​​да се доближи до блока, преди да завърши процеса на квалификация за пълноправно членство, съобщава Deutsche Welle.

Украйна е нетърпелива да се присъедини към блока като мярка за укрепване на сигурността и просперитета си, докато се бори срещу руските сили, особено като се има предвид, че САЩ продължават да отхвърлят идеята страната да стане член на НАТО.

В писмо до председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и ръководителя на Европейския съвет Антониу Коща, германският лидер предлага да се позволи на украински политици да участват в срещи на върха на ЕС и министерски срещи, но без право на глас.

„Очевидно е, че няма да можем да завършим процеса на присъединяване скоро, предвид безбройните препятствия, както и политическата сложност на процесите на ратификация“, пише Мерц. „Това, което предвиждам, е политическо решение, което незабавно доближава Украйна значително до ЕС и неговите основни институции“, добавя той.

Според предложението на Мерц, Украйна ще бъде ангажирана с клаузата за взаимопомощ на блока и ще има право на финансиране от части от бюджета на ЕС.

Мерц изтъква, че все още иска Украйна в крайна сметка да стане „пълноправен член“ на блока и настоява за стартиране на всички необходими преговори.

Предложението на германския канцлер може да бъде прието с известен скептицизъм както от партньорите на Германия в ЕС, така и от самата Украйна, която се опасява, че подобни междинни решения биха запазили настоящите рискове за нейната сигурност.

Значение на мярката

Писмото представлява официалното предложение на идея, която Мерц изложи по време на неформална среща на върха на лидерите на ЕС в Кипър миналия месец, където Зеленски поднови призивите си за бързо присъединяване и отхвърли всяко предложение за „символично“ членство, твърдейки, че неговият народ не умира символично, пише Euronews.

Настояването на Зеленски беше посрещнато с резерви и остри уговорки от други лидери, които подчертаха, че процесът трябва да остане „базиран на заслуги“.

Мярката, представена от Мерц, е опит да се внесе динамика в затихналия дебат в европейските среди за това как да се ускори разширяването на блока към Украйна, Молдова и Западните Балкани, включително Черна гора и Албания, пише Euractiv.

Резултатът от водените от САЩ мирни преговори между Украйна и Русия в края на миналата година предизвика полемика в Брюксел заради непосредствената перспектива сделката да задължи ЕС да приеме Украйна за член още през 2027 г.

Това е нещо, за което Зеленски открито настоява.

В политическите среди има очаквания, че ЕК ще предложи преглед на начина, по който функционира разширяването на блока през пролетта. Оттогава обаче дебатът е в застой.

Разширяването отпадна от дневния ред на лидерите на ЕС, които трябваше да го обсъдят на срещите на върха през март и април. Същото важи и за следващата среща на върха през юни.

Ръководителите на институциите на ЕС не са склонни да определят краен срок за приемането на Украйна въпреки публичните молби на Зеленски. Ако мирните преговори отново наберат скорост, ЕС ще бъде подложен на натиск да даде отговор на Киев.

Ако бъде постигнат достатъчен напредък, Украйна би могла да отвори първия клъстер до срещата на 27-те лидери на страните от ЕС в Брюксел на 18-19 юни. Останалите пет клъстера биха могли да бъдат отворени през останалата част от 2026 г., изтъква Euronews.