IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Брюксел определи краен срок до юли за отваряне на преговорните клъстери за Украйна

Първият клъстер може да бъде открит през юни по време на ротационното председателство на Кипър на Съвета на ЕС

22:08 | 11.05.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос призова държавите членки на Европейския съюз (ЕС) да отворят всички клъстери за преговори за присъединяване за Украйна и Молдова до юли, подчертавайки подновения стремеж за преодоляване на безизходицата, докато Брюксел вижда възможност за напредък чрез новото правителство в Унгария, съобщава Euronews.

„Ще призова настоятелно всички държави членки официално да отворят всички клъстери“, посочи Кос пред журналисти в Брюксел. „

Тя заяви, че първият преговорен клъстер може да бъде открит през юни по време на ротационното председателство на Кипър на Съвета на ЕС, последвани от останалите пет, след като Ирландия поеме председателството.

Кос също така заяви, че очаква Украйна да получи първия транш от предложените 90 млрд. евро, подкрепени от държавите членки на ЕС, с изключение на Унгария, която отмени продължилото с месеци вето.

Преговорните клъстери са свързани с големи реформи в съответствие със стандартите на ЕС, от върховенството на закона до съдебната реформа. Всички критерии трябва да бъдат изпълнени от страната, която се стреми към членство, като окончателното решение зависи от единодушното одобрение на 27-те държави членки.

Европейската комисия (ЕК) твърди, че Украйна е технически готова да започне процеса, който беше забавен от ветото на Унгария при премиера Виктор Орбан. С промяна в ръководството Брюксел се надява Будапеща да предприеме по-конструктивен подход за ускоряване на пътя на Киев към членство.

Петер Мадяр, който положи клетва като министър-председател на Унгария на 9 април, защити териториалната цялост на Украйна съгласно международното право, но отхвърли всякакъв ускорен път към членство в ЕС, гледна точка, споделяна от повечето държави членки.

Въпреки че ЕК похвали напредъка на Украйна, тя отказа да определи дата за нейното приемане в ЕС, настоявайки, че процесът трябва да се основава на заслуги. Киев, междувременно, настоява за ясен график, който да бъде определен на хартия възможно най-скоро.

Крайният срок, определен от Кос за първия клъстер, съвпада с първата европейска среща на върха за Мадяр като премиер, насрочена за средата на юни. Макар отварянето на клъстерите да не изисква одобрението на лидерите и може да се осъществи от дипломати, срещата на върха се разглежда като важен тест за Киев, Брюксел и Будапеща.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 22:15 | 11.05.26 г.
марта кос преговори присъединяване към ЕС Украйна Европейски съюз членство в ЕС
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 1
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: RoyBattyДа, срам за целия кoпeйкocлугинаж, за какво ви плащат, то какво стана... пхахаааа..от 3дневна операция - до разрешение за провеждане на жалкото парадче, изтърбушена армийка и флот, мизерия до шия, горящи заводи, терминали и рафинерии... Украйна заслужи мястото си в ЕС и НАТО, а пРасия - изгонена в ъгъла и в популярна стойка за наказание в борбата... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 9 rate down comment 3
RoyBatty
преди 4 часа
Срам !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още