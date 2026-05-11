Брюксел определи краен срок до юли за отваряне на преговорните клъстери за Украйна

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос призова държавите членки на Европейския съюз (ЕС) да отворят всички клъстери за преговори за присъединяване за Украйна и Молдова до юли, подчертавайки подновения стремеж за преодоляване на безизходицата, докато Брюксел вижда възможност за напредък чрез новото правителство в Унгария, съобщава Euronews.

„Ще призова настоятелно всички държави членки официално да отворят всички клъстери“, посочи Кос пред журналисти в Брюксел. „

Тя заяви, че първият преговорен клъстер може да бъде открит през юни по време на ротационното председателство на Кипър на Съвета на ЕС, последвани от останалите пет, след като Ирландия поеме председателството.

Кос също така заяви, че очаква Украйна да получи първия транш от предложените 90 млрд. евро, подкрепени от държавите членки на ЕС, с изключение на Унгария, която отмени продължилото с месеци вето.

Преговорните клъстери са свързани с големи реформи в съответствие със стандартите на ЕС, от върховенството на закона до съдебната реформа. Всички критерии трябва да бъдат изпълнени от страната, която се стреми към членство, като окончателното решение зависи от единодушното одобрение на 27-те държави членки.

Европейската комисия (ЕК) твърди, че Украйна е технически готова да започне процеса, който беше забавен от ветото на Унгария при премиера Виктор Орбан. С промяна в ръководството Брюксел се надява Будапеща да предприеме по-конструктивен подход за ускоряване на пътя на Киев към членство.

Петер Мадяр, който положи клетва като министър-председател на Унгария на 9 април, защити териториалната цялост на Украйна съгласно международното право, но отхвърли всякакъв ускорен път към членство в ЕС, гледна точка, споделяна от повечето държави членки.

Въпреки че ЕК похвали напредъка на Украйна, тя отказа да определи дата за нейното приемане в ЕС, настоявайки, че процесът трябва да се основава на заслуги. Киев, междувременно, настоява за ясен график, който да бъде определен на хартия възможно най-скоро.

Крайният срок, определен от Кос за първия клъстер, съвпада с първата европейска среща на върха за Мадяр като премиер, насрочена за средата на юни. Макар отварянето на клъстерите да не изисква одобрението на лидерите и може да се осъществи от дипломати, срещата на върха се разглежда като важен тест за Киев, Брюксел и Будапеща.