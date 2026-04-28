Мадяр иска среща със Зеленски, за да възстанови отношенията между Унгария и Украйна

Новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр отправи покана към украинския президент Володимир Зеленски за среща. Целта е да се възстановят отношенията, които достигнаха безпрецедентно ниско ниво по време на мандата на досегашния лидер Виктор Орбан, предаде Bloomberg.

Мадяр, избран с огромно мнозинство по-рано този месец с обещанието да върне Унгария в европейското семейство, поиска да се срещне със Зеленски през юни в западноукраинския град Берегове, населен с етнически унгарци. Той също така поиска от Киев да разшири правата на малцинствата, включително в областта на езиковата употреба и образованието за етническите унгарци, като основа за подобряване на отношенията.

„Ако успеем да решим тези въпроси, със сигурност ще можем да отворим нова страница в двустранните отношения между Украйна и Унгария“, заяви Мадяр в публикация във Facebook след среща с кмета на Берегове в унгарската столица. „Призовавам украинското ръководство да направи голяма крачка в тези области към европейските ценности и истинската свобода и равенство.“

Тази инициатива идва след години на антиукраинска враждебност от страна на Орбан, който използва въпроса за правата на етническото унгарско малцинство, за да оправдае блокирането на помощта от Европейския съюз за Украйна. Орбан превърна Зеленски в своя политическа боксова круша и обяви Украйна за враг на Унгария по време на предизборната си кампания.

Мадяр, чиято кампания включваше призив за отблъскване на руското влияние в Унгария, във вторник подчерта, че също ще защитава правата на етническото малцинство поне толкова, колкото и Орбан, но не използва темата като претекст за вкарване на Унгария в орбитата на Москва.

Украйна разглежда опитите за утвърждаване на превъзходството на украинския език като мярка, необходима за ограничаване на руското влияние, но други съседни държави, включително Унгария и Румъния, считат ограниченията за нарушение на правата на отдавна установени малцинства.

Мадяр, който трябва да положи клетва на 9 май, заяви, че ще работи „конструктивно“ в ЕС, като в същото време даде ясно да се разбере, че се противопоставя на ускореното присъединяване на Украйна към блока.