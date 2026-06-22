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Мадяр инициира отстраняването на унгарския президент чрез поправка в Конституцията

Унгарският премиер планира също конституционна реформа през есента

22:06 | 22.06.26 г.
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Унгарският премиер Петер Мадяр. Снимка: Bloomberg LP
Унгарският премиер Петер Мадяр. Снимка: Bloomberg LP

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че правителството му ще инициира отстраняването на президента от поста му с промяна в конституцията и също така ще започне конституционна реформа през есента, предава Ройтерс.

Мадяр каза още пред парламента, че правителството ще предприеме широки икономически, политически и правни мерки, които целят да освободят Унгария от корупцията, включително създаването на Национална служба за защита и възстановяване на активите.

Ройтерс публикува ключовите точки от планираните антикорупционни реформи от Мадяр, които той нарече „Операция чистилище“.

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Правителството ще поправи 47 закона, за да създаде правните основи на Национална служба за защита и възстановяване на активите, която ще разследва предполагаеми злоупотреби с обществени средства през последните две десетилетия.

Мадяр казва, че корупцията е коствала на унгарците 8%-10% от брутния вътрешен продукт (БВП) през последните години.

Депутатът Гергели Гуляш от предишната управляваща партия „Фидес“ нарече речта на Мадяр „клеветническа и ужасяваща“.

Поправка в конституцията за отстраняване на президента Тамаш Шуйок от поста му. Мадяр обвини президента, един от най-непопулярните политици в Унгария, че подкрепя управлението на бившия десен премиер Виктор Орбан. Шуйок заяви, че няма политическа програма и просто е осигурявал нужния контрол върху изпълнителната власт.

Парламентът ще избере новия президент за максимум пет години, ако и когато Шуйок бъде отстранен.

През есента ще започне обхватен преглед на конституцията, включително обществени консултации. Новата конституция ще бъде подложена на референдум.

Правни промени ще установят възрастова граница за съдиите в Конституционния съд, който може да блокира някои закони. Съюзникът на Орбан Петер Полт ще трябва да се оттегли като главен съдия.

Реформите ще позволят две трети от съдиите да инициират отстраняване на ръководителите на Върховния съд и на Националната съдебна служба при условие, че това бъде одобрено от две трети от депутатите.

Мандатът на депутатите ще бъде ограничен на 12 години.

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Последна актуализация: 22:08 | 22.06.26 г.
Петер Мадяр икономиката на Унгария Тамаш Шуйок конституционни промени съдебни реформи
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