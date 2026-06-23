Румънският парламент отхвърли правителството на номинирания за премиер Адриан Вещя

Правителството, предложено от номинирания за премиер на Румъния Адриан Вещя, не успя да събере необходимите му 233 гласа в парламента, за да встъпи в длъжност, съобщава Аджерпрес.

На тайно гласуване по време на съвместно заседание на двете камари кабинетът на Вещя получи 189 гласа "за", а 23 парламентаристи гласуваха "против" от общо 212 изразени гласа в 565-местни парламент.

"Включих се в този проект с добри намерения (...) Смятах, че е необходимо да отговоря на това предизвикателство, съжалявам, че не успя да се осъществи", заяви след гласуването Вещя, цитиран от Аджерпрес.

Кабинетът, предложен от Вещя, се ползваше с подкрепата на най-голямата парламентарна сила – Социалдемократическата партия, и на част от либералите, които отказаха да се съобразят с решенията на ръководството на Национално-либералната партия, която го изключи от редиците си.

Президентът Никушор Дан връчи мандат за съставяне на правителство на либерала Адриан Вещя преди седмица, след като предишният кандидат за министър-председател - евродепутатът Еуджен Томак, върна мандата си.

Румъния се намира в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция, включваща Социалдемократическата партия (СДП), Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) се разпадна в началото май. Впоследствие социалдемократите инициираха вот на недоверие съвместно с опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР), който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илие Боложан.

Номинирането на Адриан Вещя без съгласуване с ръководството на НЛП доведе до напрежение в партията, която на извънреден конгрес вчера преизбра досегашния си лидер Илие Боложан и изключи Вещя - досегашен първи-заместник председател на формацията, и група негови съюзници.

(БТА)