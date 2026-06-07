Политическата безизходица подкопава борбата на Румъния със стагфлацията

Когато Михай Бордеану, ръководител на автомобилния завод на Dacia, част от Renault, в Румъния се срещнал с бившия премиер Илие Боложан миналия месец, той имал лоши новини за ключовия износ на страната – продажбите намалявали и компанията трябвало да съкрати работници, пише Bloomberg.

Това беше поредното доказателство за икономическите проблеми в Румъния, заради които страната изпадна в рецесия, а инфлацията се ускори над 10% за първи път от почти три години. След продължителен период на строги икономии икономическият растеж стагнира през първото тримесечие, показаха ревизирани данни на статистическата служба на страната, публикувани днес.

Преди време шампион по ръст в региона, Румъния е изправена пред опасност от продължителен период на стагфлация. Нарастващият гнав от мерките за строги икономии, които имат за цел да се справят с един от най-големите бюджетни дефицити в Европейския съюз, доведе до свалянето от власт на Боложан, притесни инвеститорите и засили подкрепата за крайната десница.

В четвъртък президентът Никушор Дан номинира съветника си Еуджен Томак за премиер в стремежа си да намери изход от политическата патова ситуация след седмици на преговори с членовете на бившата четирипартийна коалиция. Но не е ясно дали Томак ще може да си осигури необходимата покрепа в разделения румънски парламент, за да оглави правителството.

„Опасността от продължителна рецесия нараства с всеки ден на политическа нестабилност“, казва Юлиан Лолеа, икономист в Concordia, най-голямата бизес асоциация в Румъния, която представлява интересите на над 4000 компании.

Тревожна картина – икономиката на Румъния изпитва затруднения под строгите мерки за икономии и глобалните конфликти. Графика: Bloomberg LP

Автомобилният сектор съставлява над 10% от промишленото производство и износа на Румъния. През първите четири месеца на 2026 г. черноморската страна отчете най-резкия спад на регистрациите на автомобили в ЕС.

Dacia, която е изправена пред отслабващо търсене на ключови западноевропейски износни пазари, съкрати 900 работни места в завода си в Южна Румъния по-рано тази година. Сега компанията се е насочила към 200 инженери от развойния си център с програма за доброволно напускане.

„Всичко е възможно“, казва Бордеану в отговор на въпрос за потенциални съкращения в бъдеще, съобщава Hotnews.

Продължително свиване ще остави на правителството ограничени възможности за икономически стимули, тъй като икономиката вече е изправена пред заплахата от понижаване на кредитния рейтиг до неинвестиционен статут. Лихвите по заемите вече са най-високите в ЕС след години на нарастващ бюджетен дефицит и дефицит по текущата сметка.

Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа на Румъния надхвърли 7% след падането на правителството, след което се понижи до 6,95% в четвъртък. Това все пак е с над един процентен пункт над съответните нива за Полша и Унгария. Междувременно леята поевтиня до рекордно дъно спрямо еврото.

Политическата криза блокира фискални реформи, необходими за осигуряването на 8 млрд. евро от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, които са от основно значение за изпълнението на целта за бюджетния дефицит тази година от 6,2% от БВП и за осигуряване на нови източници на инвестиции за създаване на икономически растеж. Румъния има срок до края на август да получи средствата.

Най-слаба в историята – румънската политическа криза тласна леята до рекордно дъно спрямо еврото. Графика: Bloomberg LP

Икономическият растеж на Румъния може да остане „много нисък през следващия период“ предвид спада на потреблението, казва Криситан Попа, член на Управителния съвет на централната банка. Той обаче вижда възможност за постепенно възстановяване по-късно тази година.

„Ако вътрешната и външната несигурност намалеят и процесът на корекция продължи последователно, икономиката може постепенно да започне да си възвръща инерцията, това дори може да се случи през втората половина на тази година“, отбелязва Попа.

Но постигането на напредък във фискалната консолидация, осигуряването на средствата от ЕС и стабилизирането на политическата обстановка са от основно значение. Неспособността на следващото правителство да очертае път за възстановяване на икономиката може да доведе до отлагане на още инвестиции и това в крайна сметка ще задълбочи икономическите затруднения.

„Загубата на значителни суми от Плана за възстановяване и устойчивост, отлагането на основни реформи и забавянето на мерки за съживяване на икономиката ще направят рецесията по-силна и по-дълга“, казва Лолеа от Concordia.