Кристин Лагард не вижда нужда от по-решителен отговор на войната в Иран от ЕЦБ

Няма нужда Европейската централна банка (ЕЦБ) да реагира по-решително на последиците от войната на САЩ и Израел в Иран, тъй като се очаква инфлацията да се върне към целевото ниво в средносрочен план. Това заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

По думите ѝ домакинствата в еврозоната не смятат, че високият ръст на потребителските цени, причинен от резкия скок на енергийните разходи, ще се задържи. Това дава увереност на ЕЦБ, че инфлацията ще се върне към целта от 2% от нивото над 3% в момента „с подходящи действия по отношение на паричната политика“, добави тя.

„Все още не виждаме доказателства за дестабилизиране на инфлационните очаквания или вторични ефекти, които да оправдават по-агресивен политически отговор на този етап“, посочи Лагард.

В момента инвеститорите преценяват дали ЕЦБ ще добави още едно към първото си повишение на лихвите от 2023 г., като представители на банката предупреждават, че инфлацията вече се разширява отвъд енергоносителите. Въпреки напредъка към траен мир между САЩ и Иран, пазарите очакват поне още едно увеличение на депозитната лихва тази година до 2,5%.

Поздравявайки Вашингтон и Техеран за споразумението от миналата седмица, но подчертавайки продължаващата нестабилност, Кристин Лагард заяви, че ЕЦБ трябва да остане гъвкава.

„Като вземаме решения за всяко заседание поотделно и се ръководим от данните, без предварително да се обвързваме с конкретен път на лихвите, можем да адаптираме реакцията си според развитието на ситуацията и да гарантираме, че тя остава пропорционална“, каза председателят на ЕЦБ.

Испанският гуверньор Хосе Луис Ескрива заяви по-рано през деня, че ЕЦБ трябва да бъде „бдителна“, за да се избегнат вторични ефекти върху заплатите, които зависят от това колко устойчива ще се окаже ценовата динамика.

Данни от миналата седмица показаха, че базовата инфлация, която не включва храните и енергоносителите, е била дори по-бърза през май, отколкото беше първоначално отчетено, като се е ускорила до 2,6% спрямо 2,2% през април.

„Шокът е твърде голям, за да бъде пренебрегнат, без да се застраши нашата цел“, каза Лагард. „Ние оставаме добре позиционирани да се справим с несигурността, причинена от войната в Иран.“