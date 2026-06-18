В България австрийските туристи получават със 70% повече за парите си, отколкото в родината си

България е сред европейските държави, в които австрийските туристи получават най-висока стойност за парите си, като с едно евро могат да купят с около 70% повече стоки и услуги, отколкото в Австрия. Това сочи годишният анализ на Bank Austria за т.нар. „ваканционно евро“, цитиран от АПА.

В някои туристически дестинации с едно евро може да се купи значително повече, отколкото в Австрия. Това важи особено за България, Румъния и Чехия, както и за редица популярни туристически дестинации в Южна Европа, показва анализът.

Според изследването в България австрийските туристи получават около 70 на сто повече за парите си в сравнение с родината си. В Румъния и Чехия покупателната способност на т.нар. „ваканционно евро“ е с около 40% по-висока. В Кипър, Полша и Словакия стойността му е с приблизително 20 на сто по-голяма.

Сред най-популярните летни туристически дестинации през 2026 г. най-изгодна за австрийците е Португалия. Там с едно евро могат да се купят с около една трета повече стоки и услуги, отколкото в Австрия.

„Също така в Испания, Унгария и Турция стойността на „ваканционното евро“ е значително по-висока от тази в Австрия - с около една четвърт“, посочва главният икономист на Bank Austria Щефан Брукбауер. По думите му в Гърция и Словения туристите получават с около 20 на сто повече за същата сума.

За сметка на това в някои развити икономики почивката излиза по-скъпо. В САЩ с една и съща сума могат да се купят с около 10 на сто по-малко стоки и услуги, отколкото в Австрия въпреки силното евро. Най-скъпа остава Швейцария, където за 100 евро туристите получават стоки и услуги на стойност едва 69 евро спрямо австрийските цени.

Почти равностойни на Австрия по отношение на цените са Франция, Германия, Канада и Обединеното кралство.

Според Брукбауер в сравнение с лятото на 2025 г. относителната стойност на „ваканционното евро“ се е променила слабо. Тя е намаляла с около 2 на сто поради по-високата инфлация в част от страните, която е била само частично компенсирана от валутните курсове.

Посочените данни представляват средни стойности и между отделните региони в съответните държави могат да съществуват съществени различия. Банката посочва също, че по-ниските цени в редица туристически дестинации са свързани и с по-ниските доходи в сравнение с Австрия.

(БТА)