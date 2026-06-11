Световното първенство по футбол не оправдава очакванията на туристическия сектор в САЩ

Часове преди началото на Световното първенство по футбол очакваният тласък за туристическия сектор в САЩ все още не се е материализирал. Вместо очакваните милиони чуждестранни фенове, хотелите в градовете домакини отчитат по-слабо търсене, авиокомпаниите регистрират спад на резервациите, а високите цени на билетите и визовите ограничения възпират много потенциални посетители, пише в свой анализ Ройтерс.

В продължение на години американската туристическа индустрия разчиташе, че най-голямото спортно събитие в света ще донесе значителни приходи. Вместо това първите данни сочат, че традиционният модел на Световното първенство, основан на готовността на чуждестранни фенове да пътуват на дълги разстояния и да харчат значителни средства, не се реализира в очакваната степен.

Според представители на сектора комбинацията от високи разходи за пътуване, скъпи билети, визови затруднения и сложна логистика за придвижване между 16 града домакини в три държави се оказва сериозна пречка за много привърженици.

„Като цяло е разочарование. Няма друга дума, която да използвам“, заяви главният изпълнителен директор на Асоциацията на хотелите в Ню Йорк Виджай Дандапани. По думите му организацията е намалила прогнозата си за приходите от хотелски стаи, свързани със Световното първенство, с около 60 на сто до приблизително 60 милиона долара.

Резервациите на полети от Европа към повечето градове домакини през юни и юли са намалели средно с 3,8 на сто спрямо година по-рано, сочат данни на Cirium. Особено силен е спадът при полетите към Ню Йорк, където ще се проведе финалът на 19 юли. Резервациите от Европа към града са намалели с 15,8 на сто на годишна база.

ФИФА прогнозираше, че около 1,2 милиона фенове ще посетят Ню Йорк по време на турнира. Според Дандапани обаче хотелският сектор вече очаква приблизително наполовина по-малко посетители.

Хотелиерите все още се надяват на резервации в последния момент след приключването на груповата фаза на турнира, но засега данните не подкрепят подобен сценарий. Според CoStar резервациите в градовете домакини са се увеличили едва с 0,5 на сто спрямо миналата година.

Някои хотели вече са принудени да намаляват цените. Най-големият хотел в Ню Йорк - „Ню Йорк Хилтън Мидтаун“ - е понижил цените за периода на турнира до около 415 долара на вечер, което е приблизително наполовина спрямо нивата, предлагани в края на миналата година.

От „Хилтън“ посочиха още през април, че отчитат силен интерес към резервациите, особено в Ню Йорк. През май от „Мариът“ заявиха, че все още има значителен брой свободни стаи, тъй като точните двойки за елиминационната фаза на турнира не са известни.

Според британския футболен фен и автор Анди Милн част от привържениците изобщо са се отказали да пътуват до САЩ.

„Мои приятели предпочитат да гледат мачовете от Ибиса или Лас Вегас срещу малка част от разходите за билети, хотели и транспорт до стадионите“, посочва той.

Дори заможните фенове, които традиционно подкрепят туристическия сектор по време на големи спортни събития, изчакват да видят как ще се развие турнирът, преди да резервират пътуванията си, отбелязват от компанията за луксозни спортни пътувания Roadtrips.