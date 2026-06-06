Чаят заплашва електропреносната мрежа на Великобритания на Световното по футбол

Може ли приготвянето на една най-обикновена чаша чай да предизвика сътресение в британската електропреносна мрежа?

Може би да това лято.

Докато футболните фенове обличат тениските на националния отбор за Световното първенство, операторът на електропреносната мрежа на Великобритания се готви за рязък скок в търсенето на електроенергия, когато Англия и Хърватия ще се изправят един срещу друг в първия си мач на 17 юни. Един от най-големите скокове в търсенето се очаква да е на полувремето, когато стотици хиляди зрители ще станат от диваните си и ще включат чайниците.

Това не е теоретичен проблем. Търсенето на електроенергия може да скочи с до 800 мегавата по време на мача, според прогнозите на Националния енергиен оператор, което е повече от скока от 600 мегавата по време на победата на Англия на Световното първенство през 1966 г. Явлението ще бъде наблюдавано отблизо от експерти по електропреносната мрежа, които отдавна разчитат на големи електроцентрали и съоръжения за съхранение – включително водноелектрическата централа Динорвиг в Уелс – за бързо увеличаване на доставките във времена на стрес за мрежата.

Търсенето на електроенергия по време на мача между Англия и Германия на 29 юни 2021 г. Графика: Bloomberg LP

Системата, която доставя ток във Великобритания, изглежда много различна от тази, която е съществувала през 1966 г. Тогава въглищата са представлявали близо три четвърти от производството на електроенергия в страната.

Днес Великобритания работи без въглищни електроцентрали, което бележи драматична промяна в енергийния ѝ микс. Вятърната и слънчевата енергия вече осигуряват повече от половината от електроенергията на Обединеното кралство, което подчертава колко напреднал е преходът към по-чиста енергия през последните шест десетилетия.

Въпреки че тазгодишното Световно първенство включва 40 допълнителни мача – което потенциално увеличава общото търсене на електроенергия по време на турнира с до 60% - въздействието на всеки отделен мач върху мрежата също е по-малко, отколкото преди. Благодарение на по-енергийно ефективните телевизори, потреблението на електроенергия, свързано с гледането на мач, е спаднало с около 20% в сравнение с 1998 г., последния път, когато Шотландия се класира за турнира.

„Тазгодишното Световно първенство почти сигурно ще бъде захранвано от най-чистата електроенергия в историята“, каза в изявление Крейг Дайк, директор на системните операции в Националния енергиен оператор.

Чаят може и да е типично британско занимание, но предизвиканите от футбола скокове в търсенето на ток не са. В цяла Европа големите мачове отдавна предизвикват резки повишения при електроенергията, тъй като феновете си приготвят закуски за мачовете и отварят хладилниците. Във Франция потреблението на електроенергия скочи с 500 мегавата на полувремето на четвъртфинала на Световното първенство през 2022 г. – еквивалентно на търсенето на електроенергия на град с размерите на Бордо, според мрежовия оператор RTE.

Рекордният скок в потреблението на ток във Великобритания, свързан с футбола, дойде по време на полуфинала на Световното първенство между Англия и Западна Германия през 1990 г., когато търсенето скочи с 2,8 гигавата. Въпреки че това остава малка част от общото потребление, фактът, че се случва в рамките на секунди, оказва натиск върху мрежата.

Случаят през 1990 г. беше еквивалентен на едновременно включване на повече от милион чайници.