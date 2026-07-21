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Goldman Sachs: „Брент“ ще стигне 120 долара за барел, ако драмата в Ормузкия проток продължи

Засега обаче това не е основният сценарий на банката, която прогнозира сортът да струва 80 долара за барел през четвъртото тримесечие и 75 долара догодина

11:30 | 21.07.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Цената на петролния сорт „Брент“ може да се покачи до над 120 долара за барел до четвъртото тримесечие, ако прекъсванията на доставките в Ормузкия проток продължат, въпреки че това не е базовият сценарий на банката.

„Ескалацията в Близкия изток и спадът в очакваните потоци от Персийския залив под 45% от нивата преди войната тласнаха цените на петрола обратно нагоре“, посочват анализатори на банката в бележка от 20 юли, цитирана от Bloomberg.

В момента Goldman Sachs очаква сортът „Брент“ да струва 80 долара за барел през четвъртото тримесечие и 75 долара догодина, което се основава на очаквания за деескалация на напрежението в Близкия изток. Въпреки това рисковете за прогнозите „клонят нагоре“ предвид прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток, както и потенциално в Червено море, казаха още анализаторите.

Международните енергийни пазари бяха разтърсени този месец – като цената на международния бенчмарк „Брент“ се повиши отново над 91 долара за барел – заради подновените удари между САЩ и Иран, както и заради заплахата от подкрепяните от Техеран бунтовници хути в Йемен да блокират доставките от Саудитска Арабия. Тези потоци през Червено море са от решаващо значение товарите суров петрол от Персийския залив да стигнат до своите потребители.

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Макар по-ниските световни запаси през второто тримесечие да направиха петролния пазар по-силно изложен на шокове, спадът в китайския внос, съчетан с по-голямата чувствителност на потребителите към промените в цените, може да ограничи очакваните печалби, казаха те.

Сортът „Брент“ се търгува на цена от 88,90 долара за барел минути преди 11 ч. българско време, което е с около 45% по-високо от началото на годината. Цените достигнаха връх от над 126 долара в края на април в рамките на първоначалната фаза на конфликта между САЩ и Иран.

И тъй като трафикът през Ормузкия проток сега е почти в застой, заплахата на хутите означава, че експортният маршрут на Саудитска Арабия през Червено море „сега е директно на линията на огъня“, се казва в бележка на Rystad Energy AS.

„Ако не се постигне прекратяване на огъня и Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, докато заплахата на хутите за корабоплаването в Червено море се засилва, рискът от значително възстановяване на цените на петрола би бил значителен“, посочва Хорхе Леон, ръководител на звеното за геополитически анализ в Rystad.

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Последна актуализация: 12:47 | 21.07.26 г.
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Коментари

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1
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Хаха, подобни глупости не се чуват често от Голдман. Явно са инвестирали в петрол. Те подобни плямпаха и за шиткойна, как се очаквало дс бъде 150-200 К.
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