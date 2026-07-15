МВФ: Петролният пазар абсорбира шока от войната в Близкия изток, но буферите са отслабени

По-слабото търсене на петрол, увеличеното производство и използването на натрупаните запаси предотвратиха още по-рязък от отчетения скок в цените на черното злато в резултат от войната на САЩ и Израел срещу Иран, но бързото възстановяване на доставките е от ключово значение, за да се избегнат допълнителни щети за световната икономика. Това предупреждава Международният валутен фонд (МВФ) в анализ, публикуван в блога на организацията и цитиран от БТА.

Най-голямото сътресение на световния петролен пазар от десетилетия насам би трябвало да доведе до рязък скок на цените. След първоначалното поскъпване в началото на войната в Близкия изток обаче цената на суровия петрол бързо се стабилизира в диапазона между 90 и 100 долара за барел, което е значително под нивата, от които мнозина се опасяваха.

Още по-силно поскъпване бе предотвратено от комбинация от фактори, но голяма част от този буфер вече е изчерпана, предупреждава МВФ.

Още преди избухването на войната предлагането надвишаваше търсенето с около 2 млн. барела дневно, което осигури известен буфер. През периода март–май недостигът беше ограничен благодарение на три основни фактора, посочва организацията.

Първият фактор е спадът в търсенето, особено в Азия, където по-високите цени ограничиха потреблението, а икономиките ускориха използването на алтернативни енергийни източници като въглища и възобновяема енергия. Търсенето в транспорта обаче остана относително устойчиво, отчасти заради таваните на цените на горивата, държавните субсидии и данъчните облекчения, които смекчиха въздействието върху потребителите, но увеличиха натиска върху публичните финанси.

Вторият фактор, допринесъл за по-мек от очакваното ефект, е, че производството извън региона на Персийския залив нарасна повече от очакваното – с почти 2 млн. барела дневно спрямо нивата от 2025 г. Водещ принос имаха САЩ, като Венецуела, Гвиана и Русия също увеличиха добива си.

На трето място, недостигът беше компенсиран чрез използване на натрупаните запаси. Изчисленият пазарен дефицит от около 4 млн. барела дневно през март–май беше покрит почти изцяло чрез освобождаване на количества от търговските резерви, включително запасите в Китай и стратегическите петролни резерви на различни държави.

Освен суровия петрол, производството на рафинирани горива в региона на Персийския залив също намаля значително, като най-силно бяха засегнати дизеловото гориво и авиационният керосин – продукти, за които регионът осигурява около 10% от световното предлагане, припомня МВФ.

До края на май над 1,1 млрд. барела суров петрол – количество, еквивалентно на около десет дни от обичайното световно потребление – не достигнаха до пазара. На същия етап от кризата недостигът вече надхвърляше този по време на петролната криза от 1973 г., войната между Иран и Ирак и войната в Персийския залив.

МВФ предупреждава, че възстановяването няма да настъпи незабавно.

Преди последната ескалация на напрежението рамковото споразумение между САЩ и Иран за повторното отваряне на Ормузкия проток доведе до рязък спад на цените главно защото петролът, останал блокиран на танкери в Персийския залив, би могъл бързо да се върне на пазара. Въпреки това продължава да съществува значителна несигурност - кога свободното корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде напълно възстановено и колко бързо транспортните компании, застрахователите и операторите ще възстановят доверието си, отчитат експертите на МВФ.

Според оценки на сектора ще бъдат необходими между два и три месеца след пълното отваряне на протока, за да се възстанови значителна част от петролния трафик. По-дългосрочен риск представлява възможността продължителното спиране на производството да доведе до трайни загуби на добив, особено там, където липсва финансиране за повторното пускане на нефтените кладенци.

Дори когато доставките започнат да се възстановяват, недостигът ще намалява постепенно, а запасите ще се доближават до минималните оперативни нива – границата, под която самата физическа система започва да изпитва затруднения.

МВФ призовава да бъдат взети мерки за възстановяване на запасите, тъй като в противен случай световната икономика ще бъде много по-уязвима при следващо подобно сътресение.

Ключово значение има и диверсификацията на енергийните източници и транспортните маршрути, отбелязва фондът, напомняйки и значението на това подкрепата, оказвана на потребителите да бъде временна и насочена към най-уязвимите групи, за да бъдат предпазени държавните бюджети и ценовите сигнали, които стимулират пестенето на енергия и повишаването на енергийната ефективност.