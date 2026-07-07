САЩ: Световният добив и доставките на петрол ще бъдат на предвоенните нива до 2027 г.

Очаква се световният добив на суров петрол и доставките му да се възстановят до нивата отпреди войната в Иран още до края на тази година. Това сочи доклад на правителството на САЩ, цитиран от Bloomberg.

Според месечния анализ на американската Администрация за енергийна информация (EIA), публикуван във вторник, спреният заради войната на САЩ и Израел в Иран добив, който достигна средно 11,2 млн. барела дневно през май, ще се свие до едва 1,4 млн. барела дневно през четвъртото тримесечие. По-голямата част от производството ще бъде възстановена още през първото тримесечие на следващата година.

Това представлява промяна спрямо предходните прогнози, които предвиждаха нормализиране на доставките през Ормузкия проток едва в началото на 2027 г. заради продължителни смущения в добива в Близкия изток.

Световните енергийни пазари все още усещат последиците от най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята, като някои танкери продължават да бъдат атакувани при преминаването си през Ормузкия проток.

Според доклада сътресенията, които през пролетта доведоха до рязък скок в цените на суровия петрол, горивата и торовете, ще намалят световното потребление на петрол с 1,2 млн. барела дневно през тази година. По-голямата част от този спад ще бъде в държавите извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), сред които Индия, Малайзия и Бразилия.

Въпреки това инвеститорите очакват значителен излишък на предлагането в краткосрочен план, тъй като количествата петрол, които досега бяха блокирани в Персийския залив, започват да достигат до купувачите. Според доклада световните петролни запаси ще нараснат с 2,7 млн. барела дневно през четвъртото тримесечие и с 5 млн. барела дневно през 2027 г., което ще върне пазара към свръхпредлагане.

Очаква се цената на петролния сорт Брент да бъде средно 74 долара за барел през текущото тримесечие на 2026 г. и 65 долара за барел през 2027 г. Това е значително под предишната прогноза от 79 долара за барел през следващата година.

По същия начин се очаква средната цена на бензина на дребно в САЩ през текущото тримесечие да бъде около 3,80 долара за галон (близо 3,8 литра), след което да продължи да се понижава през четвъртото тримесечие и през 2027 г. Това е значително под прогнозата от миналия месец, но все пак остава над нивата отпреди войната.