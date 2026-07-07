Любомир Дацов: В средносрочната рамка не е планирано дефицитът да влезе в норма

В представената средносрочна бюджетна рамка изобщо не е планирано дефицитът да влезе в някакви норми. Това коментира в студиото на Bulgaria ON AIR Любомир Дацов от Фискалния съвет.

„Бихме преглътнали тази година, ако оттук нататък се изчистят оборите и се върви да можеш да стъпиш на твърда основа и да вървиш напред“, каза той. Според него обаче това трябва да бъде подкрепено с визия и стъпки, каквито към момента не се виждат.

Предложената тригодишна бюджетна рамка би трябвало да представя стратегията на правителството за управление на публичните финанси, но предложеното не отговаря дори на изискванията на Европейската комисия за т. нар. фискален път на страната, каза още той, имайки предвид и процедурата по свръхдефицит срещу България.

„Дори първоначално да има някакво разминаване в базовата година, във времето към третата-четвъртата година тези стойности трябва да се засекат. Такова нещо няма. Видимо тази бюджетна рамка не може да бъде такава през следващите години, защото тя противоречи на бюджетното законодателство на европейско ниво“, отбеляза Дацов.

Той повдигна и въпроса дали може да бъде приет бюджет, който нарушава Закона за публичните финанси, както е в случая – с дефицит 5,7% от БВП, а не до 3% от БВП. Според него винаги дефицитът може да бъде сведен до 3%, като това има политическа цена.

Дацов посочи, че според изчисленията на Фискалния съвет 2026-а и 2027-а ще бъдат едни от най-благоприятните години за икономиката на страната, но веднага след това се очаква пречупване. 2028 г. може да промени посоката си на движение, ще настъпи криза, прогнозира той. Дацов предупреди, че ако дотогава държавата не постигне равновесна фискална точка, при евентуална криза бюджетът ще бъде подложен на сериозен натиск.

Финансистът изрази съмнения дали може да бъде изпълнена заложената в бюджета капиталова програма за над 9,3 млрд. евро. Той посочи, че в последните години редовно се отчита около 40% неизпълнение на планираните инвестиции.

„Дори елементарната проверка повдига прекалено много въпроси“, каза той. Според него в капиталовата програма са заложени буфери за милиарди.

Дацов се усъмни и в твърденията на управляващите за неразплатени минали задължения в размер на близо един милиард евро, като според него, ако това се е случило, трябвало е да бъде последвано от уволнения в Министерството на финансите. Той попита и дали данъчните са проверявали фирмите, за които се твърди, че са извършвали нефактурирани дейности.

„Тази игра сме я гледали много пъти във времето и като минат няколко месеца, почти винаги се оказва нещо друго и не толкова страшно“, коментира той твърденията за огромни неразплатени средства.

„2026 г. е критично важна за посоката, в която може да завие държавата, в която може да завият публичните финанси“, каза още Дацов.