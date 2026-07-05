Украйна има необявени досега ракетни комплекси, които укрепват предимството ѝ в Черно море

Украинските Военно-морски сили (ВМС) имат нови ракетни системи за защита на Черно море, обръщат внимаие руските военни анализатори след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Одеса, където отбеляза Деня на ВМС на Украйна.

Според наблюдателите от разпространените кадри са видни необявени досега норвежки комплекси NSM и потвърждават наличието на шведските RBS-15. Според коментарите ракетите NSM имат бойна част от около 120 кг и обхват на действие от 200-300 км в зависимост от модификацията. Скоростта е около 1100 км/ч. Шведските RBS-15 имат бойна част от 200 кг и обхват на действие също от 200-300 км.

Заключението е,че украинските ВМС имат достъп до два съвременни мобилни ракети комплекса, които заедно с ракетите "Нептун" и "Харпун" имат съществена ударна сила в защита на Черно море. Украински анализатори пък отбелязват, че за първи пък ВМС показват комплексите "Харпун", въпреки че Украйна потвърди за получаването им още в началото на войната.

През 2023 година Русия призна предимството на Украйна в Черно море, премествайки щаба на Черноморския флот от Крим в Новоросийск. ВМС на Украйна унищожиха флагмана "Москва" още през пролетта на 2022 година и последователно атакуват и другите бойни кораби.

Украйна загуби своя боен флот с окупацията на Крим през 2014 година. След началото на войната властите поръчаха две корвети от Турция. Пред курсанти от Института на военно-морските сили в Одеса Зеленски обяви, че се обсъжда поръчката на още две корвети и възстановяването на флота.

"Морска държава означава не само с излаз на море, а защото има силен флот", коментира той и анонсира проект за създаване на линия на ПВО в морето, включително и с платформи от безпилотни средства, за защита на Одеса и крайбрежието.

Украйна опроверга съобщенията за окупацията на Костянтинивка

Украинският президент Володимир Зеленски опроверга заявленията на руската армия за окупацията на Костянтинивка. "Това е просто поредната руска лъжа, опит да се генерира някаква новина. Ако Констянтинивка беше под руски контрол, тогава може би (руският президет Владимир - б.р) Путин няма да има проблем да се срещне с мен там, за да намерим дипломатически начин най-накрая да сложим край на тази война", заяви той по време на разговор с германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от пресслужбата на украинското президентство.

Руски военни кореспонденти също се отнасят предпазливо към заявленията, посочвайки, че те са по-скоро политически и, макар че "по-голямата част" от града е под руски контрол, има украински позиции в северо-западните части, които трябва да бъдат "зачистени". Това може да отнеме седмици преди руските военни да се насочат към Дружкивка и Словянск, допълват още наблюдателите.

Те отчитат още и украинските позиции в Часов Яр, които могат да принудят руснаците да "разпръснат" сили за удържане на Костянтинивка, вместо да се фокусират изцяло напред.

Украинските анализатори не изключват варианта градът действително да е под руски контрол до края на лятото, но обръщат внимание, че ожесточените боеве продължават и ситуацията, макар и сложна, на този етап напомня сценария около Купянск, който руската армия докладва като окупиран през октомври 2025 година.

Русия предложи примирие на 6 юли в Констянтинивка

Въпреки заявленията за пълен контрол над Констянтинивка руските военни предложиха също така и примирие за 6 часа (между 12 и 18 часа) на 6 юли, за да бъдат прибрани телата на загиналите войници. От Министерството на отбраната на Русия определят това като хуманитарна акция и чакат украинския отговор днес (5 юли).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира и съобщението на сайта на украинския президент от разговора му с Мерц за среща в Костянтинивка с думите, че "столицата на Русия е Москва" и Зелески може да се срещне с Путин там.

ISW: Руските заявления не отговарят на реалността на бойното поле

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че на срещата на Путин с военното ръководство на 3 юли са направени редица еверни твърдения и посочва, че целта е насищане на информационното пространство с цел по-трудното им опровергаване. Относно Костянтиивка например има множество кадри с войници и руското знаме в различни части от града, но не и с тежка военна техника или артилерия, които да доказват стабилен контрол върху града.

Военните анализатори посочват и несъответствия със заявленията за скоростта на настъплението. Според главнокомандващия ген. Валерий Герасимов руската армия се движи най-бързо в Сумска и Харковска област, тоест не където е фокусът на бойните действия - Донецка област. Данните му са, че през юни са окупирани 636 кв. км.

ISW оценява руското настъпление през миналия месец на около 30 кв. км, или напредък с едва 1 кв. км на ден. В същото време руски анализатори публикуваха карти, на които е видно, че руската армия се е придвижила с 3,7 кв. км на ден, или общо към 112 кв. км през юни.

Украйна е нанесла щети за 13,5 млрд. долара на руската петролна индустрия

За година - от август 2025 година, Украйна е нанесла щети на руската петролна индустрия за 13,5 млрд. долара, съобщават ВСУ. Според публикацията към края на юни от строя са извадени 42,7% от проектния капацитет за преработка на петрол на Русия, а само през юни са атакувани и поразени 8 рафинерии.

Ударите по рафинериите са геолокализирани и потвърдени, а ефектите им се усещат все повече по дефицита на горива.

В нощта срещу 4 юли Украйна удари и ключов терминал за претоварване на петрол от жп съоръжения на танкери, собственост на "Лукойл", в близост до главното пристанище в Санкт Петербург с капацитет от 12,5 млн. тона годишно. Подпалени бяха и няколко резервоара с петрол, което предизвика гъст дим, обхванал града .

При атаката бяха нанесени поражения и по основната база на Балтийския флот - в Кронщат.

Тръмп проведе телефонни разговори с Путин и Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп разговаря последователно с президентите на Украйна и Русия, според изявления на двете страни. Информация за тези разговори не е публикувана на страницата на Белия дом.

Според един от съветниците в Кремъл Юрий Ушаков Доналд Тръмп сам е позвънл на Владимир Путин и е предложил помощ за края на войната в Украйна. Руският президент е дал реална информация за хода на бойните действия и е посочил, че "европейската партия на войната" се ръководи от лъжлива представа за хода на бойните действия, допълни още Ушаков, цитиран от ТАСС.

Володимир Зеленски също посочи, че е съобщил как се развива войната по цялото протежение на бойните действия, както и че има реален шанс за приключване на войната и САЩ могат да допринесат за това. Двамата са се разбрали разговорите им да продължат по време на срещата на НАТО в Турция след няколко дни.

По-рано през деня на 4 юли Зеленски написа в социалните мрежи, че САЩ отбелязават 250-та годишнина от своята мечта за силна и независима държава, която защитава свободата на хората и стремежът им към щастие.

Интензивността на бойните действия се запазва

Вискота интензивност на бойните действия се запазва 54-ти ден, показват данните на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В 1592-ия ден от пълномащабната война (4 юли)се съобщава за 295 бойни действия спрямо 268 ден по-рано. Русия е извършиал и 58 въздушни удара с 252 авиационни бомби, както и 2700 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Съобщава се за удари с авиационни бомби по Суми с големи разрушения.

Използвани са и 8700 fpv-дрона, което е видимо намаление спрямо последните дни, когато дроновете от този тип надхвърляха 10 хил.

Най-ожесточени са боевете в Запорожка област - около Хуляйполе, където се съобщава за 38 атаки. Интензивни остават боевете около Покровск (31) и Словянск (25). ВСУ съобщава още и за 17 атаки в Костянтинивка.

В Купянск и Краматорск има относително затишие - съобщенията сочат по две атаки и в двете населени места.