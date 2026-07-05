ЕК облекчава правилата за ESG отчетност за мениджърите на активи

Европейската комисия (ЕК) взе решение, според което управителите на активи в Европа няма да бъдат задължени да извършват екологично, социално и управленско отчитане (ESG) за всички активи, които притежават, съобщава Bloomberg.

От Брюксел посочват, че мениджърите на активи, които са „подчинени на фидуциарно задължение“ към клиентите и които управляват портфейли съгласно „мандат, договорен с тези клиенти“, няма да са задължени да предоставят такава информация. Това е заложено в преработени стандарти за отчитане на устойчивостта на блока, публикувани в петък.

Изискванията, официално известни като Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), са подробни инструкции за това как компаниите трябва да спазват Директивата на блока за корпоративно отчитане на устойчивостта.

Публична консултация относно предложения от ЕК делегиран акт, чийто първи проект беше публикуван през май, събра над 400 отговора.

Изпълнителният орган на ЕС прекара месеци в пренаписване на ESRS като част от по-широк процес за опростяване на изискванията за отчетност и подпомагане на конкурентоспособността.

Новоревизираните стандарти редуцират броя на точките за данни, които компаниите трябва да отчитат, с повече от 60%.

„Преработените стандарти, приети днес, са предназначени да намалят административната тежест за бизнеса в ЕС, като същевременно запазят висококачествените оповестявания“, заяви ЕК, като добавя: „Очаква се тези промени да намалят разходите за отчитане с повече от 30% на компания“.

Въпросът дали мениджърите на активи трябва да бъдат задължени да отчитат ESG показатели за клиентските активи отдавна е спорен. Тези управители твърдят, че не би трябвало да се задължават да разкриват такива данни за активи, които не притежават или контролират. Междувременно поддръжниците на отчитането казват, че информацията е от решаващо значение за разбирането на въздействието на индустрията и отбелязват, че мениджърите на активи рутинно обявяват твърдения, свързани с ESG, когато предлагат продукти.

Мярката ще бъде въведена поетапно, след като държавите членки на ЕС и законодателите я одобрят. Те имат два месеца, за да отговорят, с възможност да отделят още два месеца за разглеждане на делегирания акт.