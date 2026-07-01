Манфред Вебер: Не може да убием европейската индустрия заради климатичните промени

Европейският съюз (ЕС) не може да „убие своята индустрия заради изменението на климата“, заяви Манфред Вебер, президент на Европейската народна партия (ЕНП), в интервю за Euronews.

Коментарите му отразяват вълната от екстремни горещини, която обхваща части на Европа, отнемайки около 1300 живота.

ЕНП е най-голямата политическа сила в Европа, която през последните години отмени части от Зелената сделка - пакет от политики, предназначени да осигури път на блока към постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. - в опит да даде приоритет на индустриалната конкурентоспособност.

„Това, което искаме, е да бъдем разумни по отношение на бизнеса. Така че се нуждаем от общо разбирателство, за да постигнем баланс“, заяви Вебер, подчертавайки ролята на ЕНП в оформянето на Зелената сделка.

Докато Вебер твърди, че политиката в областта на климата трябва да намери баланс с икономическите реалности, той прилага същите разсъждения и към личното потребление на енергия. За него използването на климатик е необходимост, въпреки че, когато се захранва от изкопаеми горива, той допринася за емисиите на парникови газове и се е превърнал в гореща точка в дебата за климатичния преход на ЕС.

„Имаме голямото предимство, че можем лесно да използваме слънчевата енергия за климатизация“, изтъква Вебер.

По въпроса за миграцията, той отхвърли мащабния план на Испания за узаконяване на нелегалните мигранти в страната, която е привлякла над един милион заявления.

Испанският премиер Педро Санчес твърди, че имиграцията е от съществено значение за поддържането на икономиката на страната, тъй като населението ѝ застарява, предупреждавайки, че Испания може да загуби 19% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) до 2050 г. без притока на мигранти.

„Очаквам лидерите да говорят за този вид масова легализация на един милион души“, заяви Вебер, който твърди че легализираните мигранти ще имат свободата да се движат из други страни в ЕС, което ще окаже влияние върху обществото.

„Един милион [души] да бъдат легализирани за няколко седмици, това не е нормална процедура“, заключва лидерът на ЕНП.

Той защити и законодателството на ЕС, позволяващо създаването на центрове за връщане на нелегални мигранти извън блока, което наскоро беше одобрено от Европейския парламент, въпреки критиките относно потенциалните нарушения на правата на човека.

Вебер обаче не уточни дали средствата на ЕС трябва да се използват за финансиране на тези центрове, нито в кои страни извън блока трябва да бъдат създадени.

„Имаме партньори в Африка, в Близкия изток, с които можем да работим. Но сега зависи от държавите членки“, заяви ток.