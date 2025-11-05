ЕНП залага на крайната десница за разхлабване на екологичните разпоредби в ЕС

Европейската народна партия (ЕНП) ще предложи намаляване на екологичните правила, за което е уверена, че ще получи подкрепата на десните и крайнодесните групи в Европейския парламент (ЕП) при решаващо гласуване следващата седмица, пише Politico.

Ако планът се увенчае с успех, това ще означава, че правилата на Европейския съюз (ЕС) за екологично, социално и управленско (ESG) оповестяване докладване ще бъдат значително облекчени и ще се прилагат за по-малко на брой компании.

Когато гласуването по законопроекта „Омнибус“ се провали преди две седмици, ЕНП имаше избор: можеше да се опита да направи отстъпки пред центристките групи отляво, за да запази традиционната коалиция, или да изостави центристите и да потърси подкрепата на десните и крайнодесни групи.

Групата изглежда избира втория вариант, което отразява изместването надясно в политиката на ЕС след изборите за ЕП през 2024 г.

В сряда ЕНП внесе промени в първия законопроекта „Омнибус“, подобни на тези, подкрепени преди това от групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), крайнодесните „Патриоти за Европа“ и „Европа на суверенните нации“ (ЕСН).

По време на среща на лидерите на ЕНП във вторник, президентът на групата Манфред Вебер заяви, че тя ще се стреми да си осигури подкрепата вдясно по тази чувствителна тема, като се има предвид, че социалистите и демократите не успяха да подкрепят първия компромис.

Изместване надясно

През последната година ЕНП се възползва от новото дясно мнозинство в ЕП, за да придвижи програмата си в преговорите, като стратегически въведе мерки, които си осигуриха подкрепа от крайната десница, като същевременно настоя, че не е договаряла официално съдържанието с тях.

„Бих искал да видя различна ситуация в Европейския парламент“, заяви Вебер пред Politico през май. Но крайнодесните депутати „са тук, имат право на глас... и ЕНП има един принцип, а именно да следваме обещанията си“.

ЕНП също така се надява, че достатъчно членове на ЕП от групата Renew Europe ще се изкушат да гласуват в подкрепа на техните изменения, което би размило твърденията, че групата залага изключително на крайната десница.

Европейската комисия (ЕК) представи първия си законопроект за опростяване на общите процедури миналия февруари, за да облекчи задълженията за отчетност за компаниите съгласно правилата на блока за корпоративна устойчивост и прозрачност при веригата на доставки.

Законите изискват компаниите да докладват за своя екологичен отпечатък и държавите да ги държат отговорни за нарушения по отношение на околната среда и човешките права в техните вериги на доставка.

По време на преговорите в ЕП, ЕНП изготви версия на предложението, която получи подкрепата на ЕКР, Патриотите и ЕСН, за да настоява за значителни облекчения в правилата. След това използва тази версия, за да окаже натиск върху социалистите и либералите да приемат различна версия, която все пак значително разхлабва законите. Въпреки че социалистите и либералите първоначално се съгласиха, сделката не беше приета в пленарно заседание, след като десетки социалистически евродепутати гласуваха против нея.

Групите имат срок до следващия четвъртък, за да решат как да гласуват.