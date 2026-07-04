Богатите французи се въздържат от инвестиции в страната, обмислят да заживеят в чужбина

Най-богатите граждани на Франция все повече се отказват да инвестират в собствеата си страна и обмислят да я напуснат, тъй като притесненията от данъчната политика помрачават перспективите пред тях, сочи допитване сред семейни офиси, цитирано от Bloomberg.

Тенденциите при инвестициите показват по-малка склонност за влагане на средства във Франция, въпреки че общата тенденция е да се засилва експозицията към Европа вместо към други региони, сочи допитването, публикувано от Франчайз асоциацията на семейните офиси. Интервютата с професионалисти включват частни банкери и адвокати, представляващи 928 семейства. Те са установили, че 44% от анкетираните обмислят да живеят в чужбина, с четири пункта по-малко спрямо 2025 г., но „все още значителен процент“.

Дълбокото разделение на парламентарните избори във Франция миналата година и последвалият разгорещен дебат около това дали политики за облагане на богатите да бъдат включени в бюджета за 2026 г., натежават върху инвестиционните стратегии, сочи допитването. Някои консултанти в областта на управлението на богатството предупредиха, че клиентите им се готвят за възможността за по-високи налози догодина или след президентските избори през 2027 г., което може да доведе до вълна от напускания на страната.

Франция е родината на магната в областта на луксозните стоки Бернар Арно, който основа конгломерата с интереси от модата до продажбите на шампанско LVMH и е на девето място сред най-богатите хора в света със състояние от около 163 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Втората по богатство жена, наследничката на L’Oreal Франсоаз Бетанкур Майерс, също е французойка, както и братята Вертаймер, които стоят зад Chanel, и Франсоа Пино, който създаде Kering, собственик на Gucci.

Макар че организацията на семейните офиси не публикува списък с членовете си, резултатите от допитванията ѝ дават представа за мисленето на хората, които работят с най-богатите граждани на Франция. Най-голямото безпокойство за богатите семейства, участвали в допитването, е наследяването и данъчната политика, която се смята за все по-непредсказуема и неразбираема. Тези проблеми изпреварват геополитиката, нововъзникващите технологии и филантропията, която остава далеч назад.

Голямо мнозинство от семейните офиси смята да запази или увеличи инвестициите си в частен капитал, който миналата година е съставлявал най-големия дял от портфейлите им с 34%. Резултатите показват „дългосрочна привързаност към частния капитал, който остава основният им вектор за инвестиции в реалната икономика и най-големият им клас активи“, се посочва в доклада.

Допитването, осъществено с EY, се основава на въпросници и интервюта, проведени между март и май с единични и многофамилни семейни офиси, както и с консултанти по управление на богатството. Една трета от тях управляват над 1 млрд. евро, съобщава AFFO в изявление.