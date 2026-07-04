Тръмп възхвали Америка и критикува комунизма в реч преди тържествата за 4 юли

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американците да защитават свободите, които основателите на страната са предвидили преди 250 години, срещу по думите му „комунистическата“ заплаха, идваща от прогресивните демократи. Той произнесе реч в навечерието на Деня на независимостта пред националния мемориал Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота, предава Ройтерс.

„Стоим под паметника на тези герои, истинска група от невероятни хора, и отново се посвещаваме на това да бъдем нация, толкова велика, смела, благородна и величествена, колкото тези американски великани, и това не е лесно, но ще го направим“, заяви Тръмп пред гранитната планина в Южна Дакота, където са изсечени главите на четирима американски президенти.

„Сега в нашата страна се наблюдава възраждане на комунистическата заплаха, включително от новодошлите в страната ни, които възприемат идеи, напълно противоположни на нашия начин на живот и на великия ни успех. Няма да позволим това да се случи“, каза още Тръмп.

От няколко седмици той говори за напредъка на демократичните социалисти, но в петък изложи най-острата и подробна аргументация по темата в момент, когато американците се борят с продължителна инфлация и високи цени на бензина от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Все по-притеснени, че конфликтът може да струва на партията контрола над поне една от двете камари на Конгреса на междинните избори през ноември, републиканските конгресмени критикуваха поредицата от успехи напоследък на левите кандидати от Демократическата партия.

Тръмп заяви, че заплахата идва и от „новодошлите в страната ни“, като свърза антикомунистическата си реторика с антиимигрантската тема, която подхрани предизборната му кампания и в миналото е била част от критиките срещу комунизма в САЩ. Тръмп заяви в един момент в петък, че новодошлите трябва да бъдат прогонени.

„Ние решаваме и се кълнем пред всички, че гражданите на САЩ ще победят комунизма бързо... Ще ги прогоним бързо и ще продължим да изграждаме страната ни по-голяма и по-добра, по-силна от всякога. Америка никога няма да бъде комунистическа страна“, заяви Тръмп, след което веднага премина по същество.

„Може да загубим междинните избори, само ако си позволим да ги загубим“, каза той.

Четирима кандидати от прогресивното крило, включително трима демократически социалисти, спечелиха оспорвани вътрешнопартийни избори на Демократическата партия в Ню Йорк миналата седмица и в Колорадо във вторник. Прогресивни кандидати спечелиха изборите в Кентъки, Ню Джърси, Охайо, Пенсилвания и Тексас.

Миналата седмица Тръмп нарече победите им „най-голямата заплаха за нашата страна от основаването ѝ“.

Днес Тръмп трябва да се обърне към множество в парка „Нешънъл Мол“ преди планираната внушителна заря на фона на гореща вълна, която наруши организацията на тържествата по случай Деня на независимостта на 4 юли в голяма част от страната.

Но в района на мемориала Маунт Ръшмор времето беше прохладно, температурата достигна едва 18 градуса по Целзий.