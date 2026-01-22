Американците смятат, че Тръмп има грешни приоритети и мисли само за себе си

Само 37% от американците смятат, че президентът им Доналд Тръмп мисли за доброто на САЩ, а не само за личната си изгода, показва проучване на общественото мнение, поръчано от CNN по повод първата година от мандата му. 36% казват, че през тези 12 месеца той е имал правилните приоритети и това е съществено влошаване спрямо 45% в началото на управлението на Тръмп.

В проучването няма много добри новини за президента - 58% от анкетираните определят изминалата година като провал.

Като цяло доверието в президента е само 39% и според анализатори републиканците са изправени пред много сериозни изпитания преди междинните избори през есента. Самият Тръмп призна, че ако Републиканската партия загуби изборите за Конгреса, го очаква импийчмънт.

След първоначалния силен спад (Тръмп дойде на власт с 48% одобрение) рейтингът му се движи около 40% и явно той не може да убеди американците, че върши нещата правилно, пише още CNN.

През последните седмици изглежда, че цифрите в социологическите проучвания започват да се стабилизират, пише в коментар за Bloomberg и Ниа-Малика Хендерсън. Базирайки се на данни от аналогично проучване на Ройтерс тя посочва, че причината не е в последните събития (например Венецуела или Гренландия) или изявленията на президента пред публиката, а защото вече е достигнал до ядрото от своите поддръжници.

Според колумниста американците не виждат обещаните от Доналд Тръмп падане на цените, борба с нелегалната миграция и връщането на световния ред. По време на встъпването в длъжност 36% са обявили, че не са доволни от подходс към икономиката, а само 12 месеца по-късно този процент вече се повишава до 47 на сто, допълва Хендерсън, цитирайки проучване на Ройтерс.

Тя коментира, че в първите месеци американците са очаквали повече мерки за намаляване на разходите за живот, но вместо това те видяха хаотичните действия на Илон Мъск, който се фокусира в уволнение на държавните служители. Анкетираните не оценяват "Деня на свободата", когато бяха обявени митата на Тръмп към останалия свят. По-задълбочено наблюдение подсказва, че повечето потребители определят това като още един фактор за увеличаване на цените.

Още по-сериозен е спадът в доверието по отношение на миграцията - с 12 пр.п. до 51%. Масовите депортации, включително и на хора, които търсят убежище, Националната гвардия, сложена да пази реда във Вашингтон и други градове, както и убийството на Рене Гуд от миграционната полиция влошават ситуацията за Тръмп и неговата Републиканска партия.

Противопоставянето на президента с традиционните партньори също не се харесва на американците - 51% от анкетираните са против неговата външна политика спрямо 37% в началото на мандата му. Те не приемат коментарите, че Канада ще бъде 51-ия щат на САЩ, нито заявленията, че ще превземе Гренландия, включително и по военен път. Бомбардировките по Иран и прекратяването на огъня в Газа не помагат особено, допълва още Ниа-Малика Хендерсън.