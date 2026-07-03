Христова: Реформата на пенсионната система в България не търпи отлагане

Пенсионната система в България е изправена пред сериозни финансови и структурни предизвикателства, а необходимостта от реформи вече не търпи отлагане. Това каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова.

В интервю за БНР тя подчерта, че натрупаните през годините дисбаланси, демографската криза и липсата на последователни промени поставят под въпрос както финансовата устойчивост на системата, така и общественото доверие в нея.

Като основен проблем на системата тя открои финансовата устойчивост. "Най-важният проблем е финансовата устойчивост на пенсионната система – хората трябва да бъдат спокойни, че ще има средства за изплащане на пенсиите им", каза Христова и подчерта, че наред с финансовите проблеми се задълбочава и друг тревожен процес - намалява доверието в пенсионната система. Все повече се засилва усещането за несправедливост както по отношение на размера на пенсиите, така и на пенсионните права.

От години положението е едно и също – около половината от необходимите средства за изплащане на пенсиите не могат да бъдат осигурени от осигурителните вноски и се покриват от държавния бюджет", коментира Христова. Според нея именно това показва колко сериозен е структурният проблем.

Бившият министър обърна внимание на два ключови проблема в пенсионната система - сближаването на размера на минималната и средната пенсия, което е свързано с разминаване между осигурителния принос и размера на получаваните пенсии, и вторият проблем – изоставането на старите пенсии в сравнение с новоотпуснатите:

Ако човек има много нисък осигурителен принос, помощта трябва да идва чрез системата за социално подпомагане, а не чрез пенсионната система, посочи експертът. Друг стар проблем е изоставането на най-старите пенсии. Те са изчислявани върху много ниски доходи, а швейцарското правило компенсира само частично натрупаното изоставане.

"Всяка година пенсиите се актуализират, но швейцарското правило включва 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. Затова най-старите пенсии трудно догонват реалното увеличение на доходите", обясни бившият министър.

Христова очерта конкретни промени в пенсионната система, които не трябва повече да се отлагат и допълни, че е правилно те да се адресират още при бюджета за 2027 година като първи стъпки.

Сред важните промени тя посочи извеждането на социалните пенсии извън пенсионната система, преразглеждането на гарантираната минимална пенсия и ограничаването на ранното пенсиониране.

"Социалната пенсия за старост трябва да бъде изведена извън пенсионната система. Същото трябва да стане и със социалната пенсия за инвалидност. Трябва да се преразгледат и правилата за гарантираната минимална пенсия“, изброи Христова.

И още един много важен въпрос – ранното пенсиониране, допълни тя. И припомни, че България от години има препоръки от Европейската комисия ранното пенсиониране да остане само за хора, работещи при действително тежки и вредни условия – под земята, под водата или във въздуха.

„В момента обхватът му е твърде широк и това също натоварва пенсионната система. А когато към това добавим застаряването на населението и увеличаването на средната продължителност на живота, натискът върху системата ще става все по-голям", каза бившият министър.

Христова не смята, че ще продължат да се увеличават възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране, тъй като и в момента вече действа реформа, при която възрастта и стажът се увеличават постепенно всяка година. Не смятам, че трябва да започва ново увеличение, преди тази реформа да приключи, посочи Христова.

Тя подчерта, че демографската криза трябва да бъде отправната точка за всички бъдещи политики. „Това е процес, който ще влияе върху развитието на страната десетилетия напред и трябва да бъде основен фактор при вземането на всички управленски решения", смята тя.

Във връзка с възложения одит на социалните и пенсионни плащания за период от 6 години Христова каза, че експертните оценки отдавна са направени.

Одиторите няма как да кажат, че увеличенията на пенсиите са били незаконни, защото те са извършени със законови промени и с решения на Народното събрание. По-скоро одитът може да покаже как са се натрупвали дисбалансите в пенсионната система и как е нараствал нейният дефицит, коментира Христова.