Европейските пазари затвориха най-успешната си седмица от май насам

Водещите индекси на европейската фондова търговия преодоляха разнопосочното началото на деня и затвориха сесията с ръстове. Stoxx 600 повиши с 0,68% до 652,77 пункта, което е най-високото ниво за последната година. Паневропейският индикатор затваря четвърта поредна седмица с повишение на стойността си, изчислява още CNBC

Американските фондови пазари остават затворени днес заради Деня на независимостта в САЩ. Страната отбелязва 250-та годишнина от обявяването на своята независимост от Британската империя. В декларация , приета от Конгреса, се провъзгласява независимостта на 13-те щата, които се обединяват в Съединените американски щати.

В последната за седицата сесия в Европа германският DAX затвори на ниво 25 779,31 пункта, което е повишение от 0,78 на сто. Френският САС40 добави 0,39 на сто до 8508,07 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 се повиши с 025% до 10 679,09 пункта.

Пазарите се успокоиха от опасенията около спада на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект и затвориха най-успешната си седмица от май насам, допълва Bloomberg.

Цената на петрола остава стабилна - 72 долара за барел за сорта "Брент", което е повишение от 0,3%. Американският лек суров петрол (WTI) се повиши с минималните 0,01% до малко под 69 долара за барел посочва ощеРойтерс. Преди ден и двата водещи сорта петрол достигнаха нива под тези преди войната в Близкия изток.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1437 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3356 долара за брой.

Цената на златото се насочва към седмичен ръст в очакване на решението на Федералния резерв за лихвите в САЩ. Търговията се извършва на ниво от 4 187 долара за тройунция, което е повишение от 1,5%.