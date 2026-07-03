Фед трябва да следва правилата. Но кои точно?

Новият председател на Федералния резерв Кевин Уорш планира да свика не по-малко от пет работни групи, които да преразгледат методите и операциите на централната банка на САЩ. Те ще разгледат как Фед може да подобри комуникацията си, политиката по баланса, използването на данни, разбирането на „продуктивността и заетостта в епоха на трансформация“ и постигането на ценова стабилност, пише Клайв Крук за Bloomberg.

Амбицията е похвална и той е прав, че всички тези въпроси са значими и заслужават нов поглед. Но не помага да се разделя теренът на толкова много отделни области. Всичко се свежда до последния елемент: ценовата стабилност, която е - или трябва да бъде - основната цел на Фед. Останалите въпроси са второстепенни и, освен това, се припокриват, така че не могат да бъдат разглеждани независимо. Би било жалко, ако най-добрата и най-проста промяна, която Уорш може да направи, се изгуби в множество работни групи.

Тази дълго отлагана реформа би била по-голямото използване на правила за насочване на паричната политика - идея, към която Уорш в миналото е бил скептичен, без ясно да обясни защо.

Едно парично правило описва как политиката трябва да се променя в отговор на нова информация. Правилото на Тейлър е класическият пример. То свързва основния лихвен процент с три компонента: така наречения неутрален лихвен процент (който е съвместим с ценова стабилност и максимална заетост в дългосрочен план); отклоненията на инфлацията от целта на Фед; и отклоненията на безработицата от нивото на максимална заетост. Например, ако инфлацията е над целта, а икономиката е при пълна заетост, реакцията е повишаване на лихвата.

Разбира се, нещата рядко са толкова прости. Правилото на Тейлър има много варианти в зависимост от това как точно се дефинират и измерват променливите, как се претеглят във формулата, колко рязко се променя политиката и т.н.

Това поражда въпроса: ако няма една единствена „правилна“ версия, как изобщо правилото помага? Освен това централните банки трябва да отчитат огромно количество друга, често противоречива информация при вземането на решения. Може би неутралната лихва се променя по някаква причина. Изкривени ли са цените от временни фактори? Има ли нещо необичайно на пазара на труда, което влияе на оценката за максимална заетост?

Това са добри причини да не се използва нито една версия на правилото на Тейлър като механичен диктат. Но това не е и идеята му. Целта е правилото да организира и дисциплинира преценките на Фед и да му помогне да обяснява решенията си пред обществото. Правилата дават предположение - слабо или силно, според предпочитанията - за промени в лихвите и изискват обяснение, ако Фед реши да постъпи различно.

До известна степен изчисленията по правилото на Тейлър вече направляват Фед. Според една интерпретация най-доброто им приложение е да обясняват защо централната банка е действала по определен начин, а не да казват какво трябва да прави в бъдеще. Във всеки случай представителите на Фед са наясно какво препоръчват тези правила, дори ако предпочитат да не се фокусират върху тях.

Лорета Местър, бивш ръководител на клона на Фед в Кливланд, отбеляза на скорошен симпозиум, че полугодишният Доклад за паричната политика на Фед към Конгреса обсъжда предписания от няколко версии на правилото на Тейлър. Материалът не е на преден план - споменат е едва на страница 43 - но го има. (Между другото, последните издания ясно показват, че Фед е имал доста обяснения за даване от средата на 2021 г., когато поддържаше лихвата на нула твърде дълго, след като правилата вече са показвали нужда от повишение.) „Не би било голяма крачка“, каза Местър, тези насоки да започнат да се използват „като ориентир в комуникацията за паричната политиката“.

И е вярно. Това би бил малък, но значителен напредък. Още по-добре би било фокусът да се измести към прогноза за номиналния брутен вътрешен продукт (БВП).

Инструментите на Фед - включително операциите по баланса и основната лихва - не влияят директно върху инфлацията или заетостта. Първоначално те влияят върху търсенето, измерено чрез номиналния БВП. Ако Фед очаква дългосрочен растеж от 2% и целта му за инфлация е 2%, тогава нормалният растеж на номиналния БВП трябва да бъде 4% годишно. Ако се очаква търсенето да расте по-бързо, това предполага затягане на политиката; ако не се действа по основателни причини, това трябва да се обясни. Този подход е близък по дух до правилото на Тейлър, но е по-лесен за обяснение, по-ориентиран към бъдещето (защото се базира на прогноза) и признава, че паричната политика е груб инструмент, който не може да управлява отделно цените и заетостта.

Наскоро Бил Дъдли написа за Bloomberg, че ако Фед на Уорш приеме дискреционен подход „от заседание до заседание“ и неяснота като принцип на работа, това ще увеличи волатилността на пазарите и ще подкопае авторитета и ефективността му. Фед, посочва той, трябва да казва повече на инвеститорите за своята „реакционна функция“. Това несъмнено е вярно. Но преди да казва повече за нея, Фед трябва първо да избере една. Именно това биха постигнали правилата от типа на Тейлър, а в идеалния случай и правило за номинален БВП. Тази идея е препоръчителна за всички пет работни групи.