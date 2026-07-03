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Гърция влага 1 млрд. евро в първото хранилище за въглероден диоксид в Югоизточна Европа

Министърът на развитието подписа разрешителното за инсталирането на офшорната платформа „Омега“

08:52 | 03.07.26 г. 1
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Снимка: www.enearth.earth
Снимка: www.enearth.earth

Гърция прави първи стъпки към превръщането си в регионален център за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Министърът на развитието Такис Теодорикакос подписа разрешителното за инсталирането на офшорната платформа „Омега“ - ключов елемент от проекта на EnEarth за постоянно подземно съхранение на въглероден диоксид в изчерпаните нефтени находища на Принос в Северна Гърция.

Инвестицията се очаква да надхвърли 1 милиард евро, а строителните работи са насрочени да започнат през октомври.

EnEarth, дъщерно дружество на Energean, разработва първото по рода си постоянно подземно съоръжение за съхранение на въглероден диоксид в Югоизточна Европа - и едва третото в Европейския съюз, за което е издадено разрешително от подобен вид.

След пълното въвеждане в експлоатация платформата „Омега“ ще може да съхранява до 2,8 млн. тона въглероден диоксид годишно, инжектиран на хиляди метри под морското дъно. Общият капацитет на находището се оценява на около 66 милиона тона.

Проектът ще улавя въглеродни емисии от циментови заводи, рафинерии и други енергоемки производства - включително чрез свързани инициативи на компаниите AGET Heracles и TITAN в техни заводи в Гърция. До момента EnEarth е подписала 16 необвързващи меморандума с гръцки и европейски компании за съхранение на общо 6,12 млн. тона въглероден диоксид, сред които HELLENiQ ENERGY и Motor Oil.

Основният двигател е икономически: постепенното затягане на Системата за търговия с емисии на ЕС увеличава разходите на индустрията за въглеродни квоти. Постоянното съхранение на въглероден диоксид предлага начин за ограничаване на тези разходи и запазване на конкурентоспособността.

Според оценките на EnEarth проектът може да помогне за запазването на повече от 150 хил. работни места в енергоемки сектори, допринасящи за около 32% от гръцкия износ. Включването на Принос в списъка на ЕС за проекти от общ интерес осигурява достъп до европейско финансиране - EnEarth вече е получила средства от Иновационния фонд - и ускорен лицензионен режим: разрешителното беше издадено за около две седмици.

(БГНЕС)

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Последна актуализация: 08:53 | 03.07.26 г.
икономиката на Гърция въглероден диоксид хранилище EnEarth
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Коментари

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1
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analog
преди 2 часа
Ще се усвои милиард? Положителното е че в крайна сметка част неминуемо ще се похарчи за немски лимузини и ще подпомогне линеещата германска индустрия. Друга част от въглеродния двуокис магически ще се превърне в гръцки тухли и бетон.
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