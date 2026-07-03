Европа поглежда към хибридното строителство, за да строи по-бързо, по-евтино и по-зелено

Жилищната криза в Европа все повече кара държавните ръководители да поглеждат отвъд конвенционалните методи за строителство и към индустриализирани форми на строителство, които обещават да доставят жилища по-бързо, по-евтино и с по-малък отпечатък върху околната среда, пише Euractiv.

По време на дебат, организиран от онлайн изданието в рамките на фестивала Новият европейски баухаус, представители на Европейската комисия, парламента, бранша и изследователски организации заявиха, че хибридното строителство може да помогне за едновременен отговор на предизвикателствата – от недостига на жилища и ограничените наличности на работна ръка до декарбонизацията и конкурентоспособността.

Хибридното строителство комбинира различни материали като дървесина, бетон и стомана по начини, които увеличават максимално здравината им. Макар че то все още е в начална фаза, поддръжниците казват, че подходът може да стане важен инструмент в усилията на ЕС да разшири наличностите си от жилища.

Жилищната криза пренасочва вниманието към предлагането

Дискусията се случва в момент, когато достъпността на жилищата заема все по-предно място в политическия дневен ред на Европа.

Според Боря Хименес Ларас, член на комисията по жилищната политика на Европейския парламент, цените на жилищата са нараснали с над 60% през последните 15 години, а недостатъчното предлагане се очертава като основен двигател на кризата.

„Европа трябва да построи 10 млн. домове“, отбеляза той и допълни, че проблемът вече надхвърля социалната политика и се превръща във въпрос на конкурентоспособност.

Индустриализираните методи за строителство може да помогнат за намаляване на разходите по проект с 10-20%, за скъсяване на времето за строителство с 20 до 50% и за частично смекчаване на проблема с недостига на работна ръка, твърди евродепутатът.

Комисията все повече възприема жилищата като индустриално предизвикателство.

„Трябва спешно да увеличим предлагането на жилища“, каза Хейн Боленс, заместник-председател на звено за строителството в дирекцията за промишлеността на Европейската комисия.

Според него Европа трябва да строи допълнителни 650 хил. жилища всяка година към съществуващите прогнози, така че всяко възможно решение е важно.

По-бързо строителство чрез комбиниране на материали

Според представители на бранша хибридното строителство няма за цел да замени един материал с друг, а да използва всеки един там, където той е най-подходящ.

„Стоманата е много добра, когато е нужна изключителна сила, бетонът е много траен, а дървените продукти позволяват по-бързо строителство“, каза Хенрик Сьодерстрьом, старши вицепрезидент на бизнеса с дървен материал в Metsä Fibre. „Чрез съчетаването на тези предимства може да се постигне най-доброто общо представяне на сградите“, допълни той.

Концепцията вече дава конкретни примери. Испанският производител на сглобяеми бетонни елементи Hormipresa си партнира с финландската компания Metsä Wood за разработване на хибридни строителни компоненти, които съчетават продукти от инженерна дъвресина с бетонни системи.

Според Пабло Гонсало Фернандес Санчес, ръководител на отдела за анализи в Hormipresa, екологичните съображения са били един от основните двигатели зад инициативата.

Въпреки че сам по себе си бетонът не е непременно силно замърсяващ, той отбелязва, че секторът е отговорен за между шест и осем процента от въглеродните емисии в света поради повсеместната му употреба.

Използвавнето на дървесина заедно с бетона може значително да намали отпечатъка и в същото време да подобри производителността.

„Дървесината се вписва много добре в начина, по който произвеждаме елементите си. Тя вече има силата и не засяга нивата на производителност“, коментира Санчес.

Съществуващите сгради са част от решението

В дебата беше подчертано също, че решаването на проблема с недостига на жилища в Европа ще изисква поглед отвъд новото строителство.

Според Елен Сибило, старши консултант в Института за представяне на сградите в Европа (BPIE), фондът от съществуващи сгради остава недостатъчно използван ресурс.

Неотдавнашно изследване на института е установило, че индустриализираните строителни процеси могат да намалят въздействието върху околната среда, да свият разходите за управление на боклука с до 50% и да понижат цените на жилищата с между 20 и 30% във Франция и Германия.

Но тя отбеляза, че държавните ръководители трябва да се съсредоточат върху празните сгради, слабо използваните имоти, преустройството на офиси и вертикалните разширения. „Най-устойчивият и достъпен квадратен метър вече съществува“, каза Сибило.

Леките хибридни материали може да помогнат за отключването на тези възможности, особено като позволят добавянето на още етажи към съществуващи сгради.

Разширяването на мащаба остава най-голямото предизвикателство за Европа

Въпреки широкия ентусиазъм участниците в дискусията се съгласиха, че основното предизвикателство пред Европа вече не са технологичните иновации, а използването им. Компаниите вече притежават необходимите технологии, но често не разполагат с нужната пазарна сигурност, за да инвестират.

„Можете да растете, само ако портфейлът ви с поръчки е пълен“, казва Боленс. Нестабилното търсене, фрагментираните системи за разрешаване на строителството и недостигът на квалифицирани кадри продължават да ограничават инвестиционните решения.

Друго притеснение е конкуренцията от чужбина. Боленс предупреди, че Европа може да изостане в установяването на световни стандарти за модерни строителни методи.

„Този, който задава стандартите, получава пазара“, посочи той и призова европейската промишленост да участва по-активно в международните усилия за стандартизация.

Редица говорители подчертаха, че многобройните регулаторни затруднения идват на национално, регионално и местно ниво, а не от Брюксел. Градоустройствените процедури и правила и системите за разрешаване на строителството често варират значително, като създават допълнително забавяне.

Въпреки че Комисията подготвя директива за достъпните жилища, очаквана през юли, участниците заявиха, че прилагането ѝ на различните нива на управление в крайна сметка ще определи успеха ѝ.

По един въпрос участниците в дебата бяха единодушни и той беше, че хибридното строителство не трябва да се възприема като нишова технология. Вместо това то все повече се представя като част от по-широката индустриална трансформация на строителния сектор в Европа с цел по-бързо строителство на жилища, намаляване на въглеродните емисии и укрепване на конкурентоспособността едновременно.