Цените на храните са спаднали през юни, вниманието се измества от войната към реколтите

Глобалните цени на храните леко са се понижили, след като временното примирие между САЩ и Иран намали опасенията от допълнителни смущения във веригите на доставки, предава Bloomberg.

Индексът на цените на хранителните суровини на ООН е спаднал с 0,3% през юни спрямо предходния месец, воден от поевтиняване на зърнените култури и захарта, според доклад, публикуван в петък от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО).

Временното мирно споразумение, което отвори период на преговори между Вашингтон и Техеран, възстанови търговските потоци през Ормузкия проток - ключова артерия за превоз на зърно и земеделски ресурси като торове и дизел. Премията за военен риск за Иран, която разтърси пазарите на култури и торове, беше премахната в началото на юни, което облекчи опасенията от продължителни прекъсвания в доставките.

Но с началото на жътвата в Северното полукълбо вниманието се измества към проблеми като по-малко засети площи, по-слаби добиви и неблагоприятно време след рекордна гореща вълна, която обхвана Европа. Явлението Ел Ниньо заплашва допълнително да дестабилизира глобалната продоволствена сигурност, като уврежда реколтите в ключови производствени райони.

Глобалното производство на зърно се очаква да достигне почти 3 млрд. тона през 2026 г., сочат изчисления на ФАО. Това ниво е с 1,9% под историческия връх, достигнат през 2025 г., но все пак е напът да бъде второто най-високо в историята.