Строителството на жилищни сгради в България е поскъпнало най-силно в ЕС за 10 години

България е лидер в Европейския съюз по най-бърз ръст на производствените цени за строителството на нови жилищни сгради в периода между 2015 и 2025 г. с покачване от 166,1% при средно ниво за съюза от 48,2 на сто, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Това означава, че строителството на нови жилищни сгради през разглеждания период в страната ни е поскъпнало над три пъти по-бързо от средното равнище в ЕС.

След страната ни се нареждат още две държави от региона – Унгария и Румъния, с покачване от съответно 155,4% и 130,7%.

Обща промяна в производствените цени на строителството на нови жилищни сгради между 2015 и 2025 г. Графика: Евростат

Най-бавен ръст на производствените цени в строителството на нови жилища е отчетен в Италия със 17%, Гърция със 17,3% и Финландия с 22,1%, показват още данните на европейската статистическа служба.

Индексът на производствените цени за строителството на нови жилищни сгради (с изключение на жилищата за общности) отразява цените на строителните дейности от гледна точка на строителните предприемачи и се основава на ценитие, които клиентите плащат на изпълнителите.

Между 2015 и 2025 г. цените за строителството на този вид сгради са нараснали с 48,2% в ЕС. Голяма част от ръста идва през последните години, като през 2021 г. годишното увеличение е с 5,8%, през 2022 г. то се ускорява до 12,2 на сто, а през 2023 г. достига 6,9%. Това са трите години с най-силни ръстове през 10-годишния период. През 2024 и 2025 г. покачването е със съответно 2,3% и 1,3 на сто.