IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

Строителството на жилищни сгради в България е поскъпнало най-силно в ЕС за 10 години

Цените у нас са нараснали над три пъти по-бързо в сравнение със средното ниво в съюза

17:48 | 25.06.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Антон Станков, БГНЕС
Снимка: Антон Станков, БГНЕС

България е лидер в Европейския съюз по най-бърз ръст на производствените цени за строителството на нови жилищни сгради в периода между 2015 и 2025 г. с покачване от 166,1% при средно ниво за съюза от 48,2 на сто, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Това означава, че строителството на нови жилищни сгради през разглеждания период в страната ни е поскъпнало над три пъти по-бързо от средното равнище в ЕС. 

След страната ни се нареждат още две държави от региона – Унгария и Румъния, с покачване от съответно 155,4% и 130,7%.

Обща промяна в производствените цени на строителството на нови жилищни сгради между 2015 и 2025 г. Графика: Евростат Обща промяна в производствените цени на строителството на нови жилищни сгради между 2015 и 2025 г. Графика: Евростат

Най-бавен ръст на производствените цени в строителството на нови жилища е отчетен в Италия със 17%, Гърция със 17,3% и Финландия с 22,1%, показват още данните на европейската статистическа служба.

Свързани статии

Индексът на производствените цени за строителството на нови жилищни сгради (с изключение на жилищата за общности) отразява цените на строителните дейности от гледна точка на строителните предприемачи и се основава на ценитие, които клиентите плащат на изпълнителите.

Между 2015 и 2025 г. цените за строителството на този вид сгради са нараснали с 48,2% в ЕС. Голяма част от ръста идва през последните години, като през 2021 г. годишното увеличение е с 5,8%, през 2022 г. то се ускорява до 12,2 на сто, а през 2023 г. достига 6,9%. Това са трите години с най-силни ръстове през 10-годишния период. През 2024 и 2025 г. покачването е със съответно 2,3% и 1,3 на сто.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 17:48 | 25.06.26 г.
жилищно строителство Евростат
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Новини виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още