Как държавните служители ще плащат осигуровките си според проектобюджета за 2026 г.

Само ден след като темата беше обсъдена на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерството на финансите обяви официално, че държавните служители ще започнат да плащат сами лични осигурителни вноски. В представения в сряда от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев проект е посочено и по какъв начин ще се случи това.

Подчертава се, че тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 г. ще бъдат съпроводени с компенсиране на възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход.

Още от 1 август 2026 г. се предлага държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. В тази връзка се предвижда индивидуалните основни месечни заплати на засегнатите лица да се определят така, че същите, намалени със задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице и дължимия данък, да не са по-ниски от получаваните към 31 юли 2026 г. индивидуални основни месечни заплати, намалени с дължимия данък.

Първоначално това заплащане на личните осигуровки ще бъде в съотношение 80:20 разпределено по фондове, както следва:

- за фонд „Пенсии“ посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени преди 31 декември 1959 г. – 19,8%, разпределени между работодател и работник съответно от 15,8% и 4%;

- за фонд „Пенсии” посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени след 31 декември 1959 г., са за лицата, които се осигуряват и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд – 14,8%, разпределени между работодател и работник съответно от 11,8% и 3%;

- за фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5% разпределени между работодател и работник - 2,8% и 0,7%;

- за фонд „Безработица” - 1% разпределени между работодател и работник – 0,8% и 0,2%;

- за фонд „Трудова злополука и професионална болест” – вноската е за сметка на работодател 0,7%.

- за здравно осигуряване – 8% разпределени между работодател и работник – 6,4% и 1,6%.

- за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални пенсионни фондове) - 5% разпределени между работодател и работник – 4% и 1%.

В много скоростен порядък управляващите планират да се постигне изравняване на съотношението между осигурителя и осигуреното лице до нивата в частния сектор, а именно – 60:40.

Допълнително, от 2027 г. се предвижда разработването на подобен механизъм за поемане на личните осигурителни вноски в размерите за останалите категории лица и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закон за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили и др.

Само ден по-рано НСТС разгледа темата, но през законопроекта на Мартин Димитров и група народни представители от „Демократична България“. В него беше заложено в рамките на седем години да бъде постигнато съотношението между осигурителя и осигуреното лице до нивата в частния сектор, като личните вноски за 2026 г. да бъдат само 2%, а през следващата година – 5%. По време на обсъжданията Димитров отбеляза, че държавните служители по Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт са 61 200 души, а по Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили броят им е 70 200. Не беше предвидена обаче компенсация на възнагражденията.

Социалният министър Наталия Ефремова обаче се обяви против законопроекта, защото не гарантира запазване на доходите. КНСБ директно обвини вносителите в опит да намалят разполагаемия доход на държавния служител. Бизнесът, от своя страна, определи законопроектът като стъпка в правилна посока, защото възстановява справедливостта и уеднаквява осигурителния режим за работещите в частния и публичния сектор.

Плащането на лични осигуровки от страна на държавните служители е една от мерките, заложени в проектобюджета за 2026 г., който предвижда още разработването на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата.