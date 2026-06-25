На биткойна може да му предстои ново поевтиняване през идните дни

Биткойнът се оказва изправен пред мащабно изтичане на опции, което рискува да увеличи натиска върху криптопазапа, вече разтърсен от отслабващото институционално търсене и макроикономически проблеми, съобщава Bloomberg.

Биткойн опции с номинална стойност от около 10 млрд. долара се очаква да изтекат този петък на борсата Deribit – най-голямата платформа за криптоопции. И понеже повечето от тези опции са бичи залози, а биткойнът поевтинява, има възможност трейдърите да заемат по-отбранителни или мечи позиции.

Цената на биткойна падна до под 60 хил. долара по-рано в сряда, достигайки най-ниското си ниво от октомври 2024 г., преди да се възстанови леко. Към 15:45 ч. българско време монетата се разменя за 61 272 долара, което е спад от 2,4% за денонощието. Биткойнът е загубил около 50% от стойността си спрямо рекордния си връх, достигнат на 10 октомври.

Монетата също така е и под 200-седмичната си пълзяща средна – техническо равнище, което може да сигнализира продължителен мечи пазар.

Цената на биткойна спрямо 200-дневната пълзяща средна. Графика: Bloomberg LP

Биткойн опциите, които изтичат на Deribit, представляват около 37% от общия брой активни договори към момента.

Съотношението на мечи пут опции спрямо бичите кол опции е 0,83, според Жан-Давид Пекиньо, главен търговски директор на Deribit. Това сигнализира, че има налични повече залози за поскъпването на биткойна.

Механизмът на изтичане на срока на опциите изяснява позиционирането, не задава посока, посочва Адам Хаемс, ръководител на звеното за управление на активи на Tesseract Group. Но основният въпрос остава изкривеният пазар, който се насочва към изтъняващата ликвидност в края на тримесечието и лятото, допълва той.

Каквото и да е било по-рязко движение около датата на изтичане на опциите може да каже повече за позиционирането, отколкото за някаква трайна промяна в тенденцията. Според Хаемс по-важният тест ще дойде през първата пълна седмица на юли.

В същото време ситуацията извън дериватите също изглежда не особено положителна. Листнатите в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове (ETF) са отчели почти 3 млрд. долара нетен отлив на капитал от началото на юни, според данни, събрани от Bloomberg. От своя страна Strategy Inc., най-големият корпоративен притежател на биткойни, също е под напрежение на фона на инвеститорските притеснения за способността на компанията за изпълнява финансовите си задължения.

Макронатискът също тежи на криптовалутите на фона на увеличаващите се шансове за повишаване на лихвените проценти, което тласка капитала далеч от активите, които не носят доходност.

„В условия на свиваща се ликвидност биткойнът обикновено не се представя толкова добре“, коментира Грифин Ардърн, съосновател на Primal Fund.