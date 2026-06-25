Индексите на Wall Street не намират единна посока в началото на сесията*

Водещите индекси на американския фондов пазар се представят разнопосочно в четвъртък след публикуването на нови технологични отчети и данните за инфлацията в САЩ.

Широкият измерител S&P 500 остава почти без промяна с минимален ръст от 0,02%. От своя страна, технологичният Nasdaq Composite потъва с 0,79%. Категорично на зелено е индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, който напредва с 0,75%, или близо 390 пункта.

Акциите на Micron поскъпват с 8,78%, след като производителят на чипове отчете резултати за фискалното си трето тримесечие, които се оказаха над очакванията на анализаторите, съобщава CNBC. И други имена от сектора на полупроводниците се радват на ръстове, включително Qualcomm с 3,8%, Sandisk с 8,24% и Western Digital с 4,29%.

Акциите на Apple обаче поевтиняват с 4,6%, след като компанията обяви, че увеличава цените на модели MacBook и iPad. Apple посочва като причина поскъпването на компоненти като чипове.

Цените на акциите на други водещи технологични компании, които купуват полупроводници, също намаляха: на Alphabet с 1,32% и на Meta Platforms с 1,47%.

Извън акциите доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница конкурентни валути, се понижава с 0,25% до 101,36 пункта.

Доходността по американските държавни ценни книжа намалява, като по 10-годишните и 30-годишните облигации достига съответно 4,369% и 4,832%.

По-рано през деня стана ясно, че ценовият индекс на разходите за лично потребление се е повишил с 4,1% миналия месец спрямо същия период на миналата година – най-високото ниво от април 2023 г. насам, според данните на Бюрото за икономически анализи, публикувани в четвъртък. Без да се отчитат хранителните стоки и енергията, цените са се повишили с 3,4% на годишна база.

Потребителските разходи, коригирани спрямо инфлацията, са се увеличили с 0,3% спрямо предходния месец, след като през април отбелязаха стагнация.

На стоковите пазари цената на петрола се понижава. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняват с 0,3% до 73,52 долара за барел, докато тези върху американския сорт WTI с 0,13% до 70,25 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,24% до 4018,4 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:05 ч.