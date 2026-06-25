Финансовата прогноза на Micron разби очакванията на Wall Street

Micron прогнозира в сряда тримесечна печалба и приходи, значително надхвърлящи очакванията, и съобщи, че клиентите ѝ са се ангажирали с 22 млрд. долара, за да си осигурят доставки на чипове за памет. Това доведе до скок в цената на акциите ѝ с 12% в извънборсовата търговия, съобщава Ройтерс.

Прогнозата – както и резултатите за третото тримесечие, които надминаха очакванията на Wall Street – подчертават как недостигът, предизвикан от изкуствения интелект, принуждава големите клиенти на Micron от сектора на центровете за данни да финансират капацитет, което преобразува пазара на памет.

Micron, ключов доставчик на процесорите за изкуствен интелект на Nvidia, се възползва от този недостиг.

Компанията, която е единственият производител в САЩ на чипове за памет с висока пропускателна способност, използвани заедно с процесорите за изкуствен интелект на Nvidia, отбеляза, че търсенето на тези чипове значително надхвърля производствения ѝ капацитет, което позволява на компанията и на конкурентите ѝ SK Hynix и Samsung Electronics да налагат по-високи цени за своите продукти.

„Очакваме напрегнатите условия да продължат и след календарната 2027 г. в резултат на търсенето, задвижвано от AI във всички сегменти, съчетано със структурни ограничения в предлагането“, заяви главният изпълнителен директор на Micron Санджай Мехротра в подготвено изявление. Той добави, че компанията няма представа кога предлагането на памет ще успее да навакса нарастващото търсене.

Производителят на чипове очерта и промяна в бизнес модела, насочена към намаляване на цикличността на търсенето. Ангажиментите на стойност 22 млрд. долара ще произтичат от 16 стратегически споразумения с клиенти, сключени от Micron, обхващащи пазарите на центрове за данни, потребителски продукти и автомобилната индустрия, с ангажименти от типа „вземи или плати“, парични депозити и минимални ценови прагове, предназначени да гарантират доставките и да защитят маржовете.

Micron също така съобщи, че оставащите задължения за изпълнение – ключов показател за бъдещите договорени приходи – по клиентските споразумения, сключени до момента, възлизат на около 100 млрд. долара.

Акциите на Micron са поскъпнали над три пъти през тази година въпреки ценовият спад от 13% във вторник в рамките на по-широки разпродажби, като пазарната им стойност надхвърли 1 трлн. долара.

Възстановяването се случва след жесток спад в целия сектор през 2023 г., когато излишните запаси сринаха цените, но някои анализатори изразиха съмнения дали стабилността на цените може да се разшири отвъд AI продуктите към по-широкия пазар.

Скокът на акциите на Micron в сряда след обявяването на резултатите, заедно със скока на акциите на Qualcomm, подкрепиха ръстовете в цените на акциите в края на деня при Western Digital, Sandisk, Seagate Technology, Arm Holdings, Marvell, Broadcom, Applied Materials, ASML и други производители на чипове, генерирайки пазарна стойност от над 400 млрд. долара.

Micron също така заяви, че възнамерява да увеличи възвръщаемостта по капитала си, като същевременно инвестира значителни средства в разширяването на инфраструктурата, за да задоволи бързо нарастващото търсене.

Компанията очаква капиталови разходи за четвъртото тримесечие в размер на около 10 млрд. долара, докато анализаторите прогнозираха 8,89 млрд. долара.

Micron отчете приходи за третото тримесечие в размер на 41,46 млрд. долара, което значително надмина прогнозите от 35,85 млрд. долара. Компанията отчете коригирана печалба от 25,11 долара на акция в сравнение с прогнозите от 20,78 долара на акция.

Тя очаква коригирана печалба на акция за четвъртото тримесечие от 31 долара, плюс-минус 1 долар, в сравнение с прогнозите от 25,84 долара на акция.