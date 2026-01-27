Micron инвестира 24 млрд. долара в производство в Сингапур

Micron Technology ще инвестира допълнителни 24 млрд. долара в Сингапур през следващото десетилетие, за да разшири производствените си мощности на фона на недостига на чипове за памет, предизвикан от изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

Базираният в Бойзи, щата Айдахо, производител ще използва финансирането за изграждане на ново съоръжение за NAND памет, според изявление на компанията. NAND е заместител на твърдия диск с по-бързи скорости на достъп, чието търсене расте с разрастването на инфраструктурата за изкуствен интелект. Най-често се продава в SSD дискове, които могат да се включват в HDD портове в компютърни системи.

Световният пазар на памет се доминира от Micron и двата му южнокорейски конкурента SK Hynix и Samsung Electronics. Трите компании дават приоритет на производството на висококачествени чипове, необходими за изграждането на изкуствен интелект, и пренасочват ресурсите си от чипове за памет към други сегменти. От миналата година производителите на персонални компютри и смартфони предупреждават, че недостигът на чипове за памети вреди на бизнеса им.

„Напоследък значението на NAND в изкуствения интелект нараства и цените на NAND се повишават рязко“, казва МС Хуанг, директор по проучванията в Counterpoint Research. „Доставчиците намаляват традиционните продукти, ориентирани към потребителите, като SSD за персонални компютри и флаш памети за мобилни устройства, и същевременно увеличават дела на SSD за сървъри за центрове за данни в доставките си.“

Новият проект в Сингапур ще създаде около 1600 работни места, а производството е планирано да започне през втората половина на 2028 г., съобщи Micron във вторник. Акциите на компанията изтриха загубата от 0,8% и се търгуваха с малки промени в Азия сутринта на алтернативната платформа Blue Ocean.

„Тази инвестиция подчертава дългосрочния ангажимент на Micron към Сингапур като важен център в нашата глобална производствена мрежа, подобрявайки устойчивостта на веригата за доставки и насърчавайки динамична екосистема за иновации“, заяви Маниш Батия, изпълнителен вицепрезидент на компанията по глобални операции.

За да смекчи това, което Micron описва като безпрецедентен недостиг на доставки, американската компания току-що започна строителството на завод за 100 млрд. долара в щата Ню Йорк и наскоро обяви планове да плати 1,8 млрд. долара за завод в Тайван.

В началото на 2025 г. Micron обяви инвестиция от 7 млрд. долара през следващите няколко години за разширяване на производството си в Сингапур, за да отговори на търсенето на усъвършенствани чипове за памет, необходими за обучението на изкуствен интелект. Американският производител на чипове отдавна разчита на Тайван, Сингапур и Япония като свои основни производствени бази.

Залогът на Micron в Сингапур е в съответствие със стратегията на островната държава за развитие на широк спектър от авангардни сектори, от изкуствен интелект до производство на усъвършенствани чипове. Правителството се е ангажирало да инвестира над 1 млрд. синг. долара (786 млн. долара) за финансиране на местни изследователски проекти в областта на изкуствения интелект.