Волатилна седмица за пшеницата, медта остава фаворит на инвеститорите

Фючърсите на пшеницата претърпяха значителна волатилност тази седмица. Доминиращият макроикономически двигател е геополитическото напрежение около преговорите между САЩ и Иран, отчитат в седмичния си обзор от Софийската стокова борса (ССБ).

Търговската политика остава критичен фактор, като съществува несигурност около ангажимента на Китай да закупи американски селскостопански продукти на стойност 17 млрд. долара през периода 2026-2028 г. Въпреки че споразумението може да увеличи търсенето на пшеница и други стоки, фермерите са изправени пред нарастващи разходи поради по-високите цени на горивата и торовете. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса CME се търгуваха около 228-237 долара за тон, а тези на Euronext – около 244-250 долара за тон.

По-ниските цени на суровия петрол оказаха пряк натиск върху царевицата чрез обвързването ѝ с биогоривата, тъй като царевицата става по-конкурентна като добавка към горивото, когато цените на петрола се покачват. Международните конфликти поддържат енергийните пазари като цяло високи, подкрепяйки търсенето на биогорива. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 178-182 долара за тон, а тези на Euronext – 250-256 долара за тон.

Цената на лондонската бяла захар падна до 5-седмично дъно тази седмица, понижавайки се заедно с тази на суровата захар в Ню Йорк. Пазарът анализира предупрежденията валежи и високи температури от Ел Ниньо и повишения риск от „къси позиции“.

Производството и износът на Бразилия и Индия остават ключови фундаментални двигатели. Метеорологичните модели, свързани с Ел Ниньо, създават опасения за предлагането, които биха могли да предизвикат „къси позиции“. Захарта остава уязвима от предизвикани от метеорологичните условия шокове в предлагането въпреки настоящата ценова слабост. Рискът от краткосрочно свиване предполага потенциал за бързи обрати. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк (ICE) се търгуваха на цени около 307-320 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон (ICE) – за около 425-437 долара за тон.

При цветните метали цените на бенчмарковете на LME се повлияха предимно от движенията на медта, като спекулативните нетни дълги позиции са на най-високото си ниво в историята. Металургичният комплекс показа сила на фона на по-широките тенденции на спад в цените при суровините. Медта е водеща в комплекса с прекъсвания на доставките, опасения за дефицит и силен поток от мед към САЩ преди потенциални търговски мита, които биха могли да затегнат доставките другаде. Пакетът от фискални политики на Китай за стимулиране на търсенето е ключов двигател. Прогнозите са, че секторите на електричеството, отбраната и роботиката ще увеличат значително глобалното търсене на мед през следващите години.

В подкръг "Зърно" на Софийската стокова борса след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница съответно на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, сега в края на месец май остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180,00 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190,00 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. През последните две седмици бяха сключени сделки за различни видове консервирани храни, както и за минерална вода в бутилки. Сега остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” миналата седмица имаше сделки за дърва за огрев, за трупи за бичене бял бор и за дизелово гориво Б6. Тази седмица се продадоха дизелово гориво Б6 на 1425,00 евро за хиляда литра, както и дизелово гориво Б6 с добавка на 1533,33 евро за хиляда литра.