IPO-то на SpaceX поставя цена на страха да не изпуснеш възможността

Американският предприемач Илон Мъск превръща научната фантастика в реалност през по-голямата част от последните две десетилетия, правейки вярващите в него богати и печелейки доверието на мнозина на Wall Street. Освен с ракети и електромобили, компаниите му променят реалността и на друго ниво - убеждавайки анализаторите да разтегнат традиционните си методи за оценка и да прилагат множители, базирани на това, което един академик нарича „опционалности“ (бъдещи потенциални възможности), пише Bloomberg.

Склонността на Мъск към футуристични планове кара анализаторите да разглеждат Tesla като компания за роботика, а не като автомобилен производител, и подготвя почвата за това SpaceX да се стреми към оценка от 2 трлн. долара, когато излезе на борсата през юни. Скептиците посочват абсурдно високите оценки, но след като пазарът вече е подкрепил амбициите на Tesla с парите си, мнозина са решили, че по-големият риск при първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX е да не инвестират.

Асват Дамодаран, професор по финанси в Нюйоркския университет и автор на няколко книги за корпоративни финанси и оценяване, не е убеден в целевата оценка. Въпреки че не би купил акции при оценка от 2 трлн. долара, предпочитайки по-скоро число около 1 трлн., той смята, че SpaceX има огромен потенциал за растеж.

„В момента потенциалът за бъдещи възможности при SpaceX е по-богат, отколкото при Tesla“, казва той в интервю. „SpaceX е толкова далеч пред конкуренцията, че е в по-добра позиция от Tesla да реализира този потенциал.“

Оценъчната премия, която анализаторите дават на по-спекулативните бизнеси на Tesla, се основава на историята на Мъск като трансформатор - накратко, той е направил много хора богати. За да оправдае оценка от 2 трлн. долара, каквато според Bloomberg търси SpaceX (впоследствие източници на агенцията понижиха тази оценка до 1,8 трлн. долара), всеки модел ще трябва да включва т.нар. „премия Мъск“.

Дамодаран подчертава успехите на Tesla и SpaceX досега: „Трябва да му се признае, защото създаде две компании, които са истински технологични чудеса.“

Потенциалът на Tesla

От години насам Tesla се търгува при оценка, която значително надхвърля дори най-високо оценените компании от „Великолепната седморка“, с бъдещо съотношение цена/печалба повече от пет пъти по-високо от това на Apple.

Почти никой анализатор на Wall Street не отдава особена дългосрочна стойност на автомобилния бизнес на Tesla. Малцина се интересуват, че компанията планира да похарчи над 25 мрлд. долара тази година. За да виждат потенциал отвъд пазарната стойност от 1,59 трлн. долара, анализаторите се фокусират върху изкуствен интелект (AI), автономни автомобили и проекта за робот Optimus, който се разработва вече повече от четири години.

Над 20 анализатори с препоръка „купувай“ оценяват компанията въз основа на дълго забавяни продукти като Cybercab и Optimus, вместо на продажбите на автомобили, които растат сравнително скромно.

Поддръжниците на Tesla залагат, че производителят ще успее да предложи роботаксита в национален мащаб, както и хуманоидни роботи, като според обобщение на анализаторски бележки Optimus и Robotaxi представляват повече от половината от прогнозните им оценки за компанията. А мнозинството са готови да гледат далеч в бъдещето, за да видят тези продукти като източник на печалба.

Например анализаторът Александър Потър от Piper Sandler нарича продажбите на автомобили „незначителен дългосрочен източник на приходи“ в бележка от 10 май, посветена на бъдещето на Tesla и на виждането му, че „Tesla не е автомобилна компания“. Според него продажбите на автомобили ще достигнат връх след около пет години, а основната част от приходите в бъдеще ще идва от услуги като Robotaxi, лицензи и абонаменти за пълно автономно шофиране и застраховки.

Скептиците също са шумни. Анализаторът Джоузеф Спак от UBS предупреждава клиентите за огромните разходи по изграждането на физически AI системи, като отбелязва, че планираните 25 млрд. долара разходи тази година са само началото. Той също така определя коментарите на Мъск по повод финансовия отчет за първото тримесечие през април като „по-умерени“ относно темповете на развитие на Robotaxi и Optimus.

Оценката на SpaceX

Действията на SpaceX са, ако не друго, още по-трудни за оценяване. Освен основните бизнеси като договорите с правителството на САЩ за изстрелване на ракети и услугата за сателитен интернет Starlink, голяма част от оценката от 2 трлн. долара вероятно зависи от заявените планове на Мъск да изгради центрове за данни в космоса, база на Луната и в крайна сметка колония на Марс. Теоретичният пазарен потенциал е безкраен - поне за мечтателите.

Фактът, че акциите на Tesla са поскъпнали с почти 3000% през последното десетилетие и са направили вярващите в компанията по-богати, отколкото са си представяли, придава на историята около SpaceX нещо по-осезаемо: страх да не изпуснеш възможността, или т. нар. FOMO (fear of missing out).

„Много анализатори вече предварително са решили, че ще купуват от SpaceX, защото според тях не могат да си позволят да останат извън играта“, казва Дамодаран. „FOMO ефектът е много силен, защото са видели какво се случва, когато изпуснат подобна възможност.“

Ark Investment Management, настоящ инвеститор в SpaceX и дългогодишен акционер в Tesla, твърди, че оценка от 1,75 трлн. долара е „основана на правдоподобна траектория“ за основните бизнеси на компанията.

„Целите на Мъск са амбициозни по всеки исторически стандарт, а SpaceX многократно е демонстрирала способност да съкращава сроковете, които скептиците смятаха за невъзможни“, пише компанията на 20 април. „Това не е гаранция, но според нас този опит е важен фактор.“

Скептиците срещу Мъск

Склонността на Мъск да опровергава скептиците - или поне да убеждава достатъчно дългосрочни инвеститори да приемат визията му - не впечатлява критиците му, които виждат прогнози, които просто не излизат математически.

За Майкъл О‘Рурк, главен пазарен стратег в Jonestrading Institutional Services с над 30 години опит на Wall Street, това е трудно за оправдаване.

„Говорим за оценка, равна на 100 пъти приходите“, казва той за целевата оценка на SpaceX, сравнена с информацията, че компанията е реализирала около 20 млрд. долара приходи миналата година.

Дори ако центровете за данни в космоса станат реалност, инвеститорите нямат почти никакви доказателства, че те ще бъдат по-ефективни по разходи от тези на Земята.

„Плащате за успех, който още не е постигнат, а ситуацията е изпълнена с прекомерна вълна на ентусиазъм. Независимо дали става дума за ентусиазъм на дребните инвеститори, това няма общо с инвестиране в компания, оценявана според способността ѝ да генерира печалба“, посочва той.

Дали има смисъл да се поставя толкова висок множител на бизнес линии, които са в ранен и безспорно спекулативен етап, или не, ключовият въпрос е дали индивидуалните инвеститори, лоялни към Мъск, ще се включат масово в IPO-то и през първите дни на търговията. Компанията планира да продаде до 30% от акциите на дребни инвеститори, което при продажба за 75 млрд. долара би означавало 22,5 млрд. долара.

Подобна сума би била повече от два пъти по-голяма от общите нетни покупки на Tesla от индивидуални инвеститори през последната година, според данни на Vanda към 14 май. Всъщност тя би надхвърлила общите нетни входящи потоци към всички активи - от отделни акции до ETF-и - през последния месец.

За О’Рурк IPO-то на SpaceX може да е знак, че добрите времена няма да продължат вечно.

„Това са неща, които се виждат близо до върховете на пазара и при балони“, казва той.